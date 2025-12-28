A tres días de cerrar el año, la UAEM aún debe aguinaldo a casi 6 mil trabajadores

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana León Hernández. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- A tres días de que concluya el año, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), bajo la rectoría de Viridiana León Hernández, sigue sin pagar el aguinaldo a cerca de 6 mil trabajadores.

La situación llevó a los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos a presentar emplazamientos a huelga para el 1 y el 19 de enero, respectivamente, por incumplimiento al contrato colectivo de trabajo.

Por su parte, la rectora no ha fijado una postura directa sobre el adeudo —ni pública, ni a solicitud de esta periodista—. La Secretaría General de la UAEM emitió un comunicado la tarde del 24 de diciembre en el que aseguró que el recurso extraordinario está garantizado; en tanto, durante el fin de semana, la gobernadora Margarita González Saravia también afirmó que el financiamiento está asegurado y agregó que el pago se realizará la próxima semana, sin precisar una fecha exacta.

El aguinaldo corresponde tanto a trabajadores sindicalizados como de confianza, incluidos personal académico y administrativo, y debió pagarse a más tardar en la primera catorcena de diciembre, conforme a lo establecido en los contratos colectivos de trabajo.

Al cierre de esta información, ambos sindicatos confirmaron que el depósito no se ha reflejado. Entre los trabajadores persiste la inconformidad, particularmente por la falta de comunicación directa con la rectora, quien —señalan— no ha sostenido un encuentro personal para explicar las causas del retraso ni los plazos para su solución.

Representantes sindicales señalaron que la gestión del recurso extraordinario federal debió realizarse de manera oportuna por la rectoría ante el Gobierno del Estado y, de forma conjunta, ante la Federación, a fin de evitar el retraso en el cumplimiento de esta prestación.

El incumplimiento al contrato colectivo se mantiene desde hace 14 días. En este contexto, Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM), informó que el gremio, integrado por alrededor de 3 mil académicos sindicalizados, tiene lista la documentación para presentar un emplazamiento a huelga por la falta de pago del aguinaldo.

Precisó que el procedimiento puede iniciarse de inmediato ante el tribunal laboral, el cual mantiene guardias y un buzón habilitado durante el periodo vacacional, lo que permitiría avanzar formalmente hacia un eventual estallamiento a huelga. Indicó que el sindicato permanece a la espera de una respuesta concreta por parte de la rectoría y del Gobierno del Estado.

Advirtió que, si el pago no se concreta en el transcurso de esta semana, el Consejo General de Representantes podría acordar el inicio de movilizaciones a partir del viernes, que incluirían manifestaciones y posibles cierres viales. El emplazamiento a huelga está previsto para el 1 de enero, aun cuando exista receso vacacional.

Cortés Montes señaló que el sindicato ha optado por la prudencia, aunque recordó que existen antecedentes de huelgas académicas en la UAEM, como la registrada en 2018, que se prolongó por más de un mes.

Sostuvo que el recurso federal para cubrir aguinaldos sí existe y se está distribuyendo a diversas universidades del país con problemáticas similares, por lo que el conflicto radica en los tiempos administrativos.

Por su parte, la dirigente sindical Victoria Morelos Domínguez informó que el sindicato administrativo presentó su emplazamiento el pasado 23 de diciembre, luego de que el personal activo, jubilado y pensionado —mil 603 trabajadores en total— no recibió el depósito correspondiente a esta prestación de fin de año.

Indicó que, de no concretarse el pago, la huelga podría estallar el próximo 19 de enero. Añadió que, aunque inicialmente se contemplaron bloqueos carreteros en Cuernavaca para el 29 de diciembre, éstos fueron suspendidos tras la notificación de que el recurso se encuentra asegurado; no obstante, advirtió que no se descartan nuevas movilizaciones si el adeudo no se cubre antes de que concluya el año.

La dirigente sindical recordó que existía un compromiso de las autoridades universitarias y del Gobierno del Estado para realizar el pago durante la semana pasada, acuerdo que no se cumplió, por lo que solicitó a las autoridades federales agilizar la liberación de los recursos extraordinarios.

El 24 de diciembre, mediante un comunicado de prensa, la Secretaría General de la UAEM, encabezada por María Delia Adame Arcos, informó que el recurso extraordinario para el pago del aguinaldo ya está asegurado y se encuentra en la fase final del proceso administrativo para su transferencia, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte del compromiso establecido entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Morelos.

Sin embargo, a cuatro días de la emisión de ese comunicado, el pago no se ha reflejado y la incertidumbre persiste entre la comunidad universitaria.

Cuestionada sobre el tema durante un evento realizado en la 24 Zona Militar, en Cuernavaca, con motivo de la entrega de patrullas y motopatrullas a municipios del estado, la gobernadora Margarita González Saravia afirmó que el recurso destinado a los trabajadores de la UAEM está garantizado y que existe coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y la institución.

La mandataria estatal sostuvo que el problema no es de falta de financiamiento, sino de los tiempos administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, dependencia encargada de la liberación del recurso extraordinario.

Señaló que el proceso se encuentra en su etapa final y que existe comunicación constante con autoridades federales para dar seguimiento al trámite.

Explicó que los retrasos obedecen a la operación de los sistemas federales de dispersión, los cuales se abren y se cierran conforme a calendarios internos, aunque reiteró que el financiamiento no está en riesgo y que la dispersión es inminente. Estimó que el pago se realizará a inicios de la próxima semana.