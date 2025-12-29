Confirman muerte del periodista Israel Gallegos Soto en descarrilamiento del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gremio periodístico de Oaxaca y México se encuentra de luto tras la confirmación oficial del fallecimiento del periodista Israel Enrique Gallegos Soto, conocido cariñosamente como “Henry del Toro”.

Gallegos Soto, director de Oaxaca Mundo News y colaborador de El Heraldo Radio Oaxaca, perdió la vida en el trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido la mañana del domingo 28 de diciembre en la localidad de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, de acuerdo con el portal Periodistas Unidos.

Viajaba junto a su esposa, quien sobrevivió al accidente y fue hospitalizada, aunque su estado de salud no ha sido detallado públicamente. Inicialmente reportado como desaparecido –familiares difundieron una fotografía tomada por él momentos antes del siniestro–, su deceso fue confirmado este lunes por autoridades y colegas.

El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), al que pertenecía, expresó profundo dolor: “Despedimos con profundo dolor a nuestro querido compañero y amigo, el periodista Israel Gallegos Soto. Hoy nos duele su ausencia, pero nos queda el recuerdo de una persona comprometida con su trabajo, apasionada por la comunicación y, sobre todo, de un gran amigo”.

El accidente en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec –administrado por la Secretaría de Marina (Semar)– dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y 98 heridas, varias de ellas en estado grave.

El convoy, con 241 pasajeros y 9 tripulantes, se salió de las vías en una curva, provocando el deslizamiento de vagones por un talud.