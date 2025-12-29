“Corrupción e ineptitud provocaron tragedia ferroviaria”, acusa el PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional del PAN aseguró que el accidente ferroviario en la vía Interoceánica, ocurrido ayer con saldo de 13 fallecidos, era evitable y que tiene como causas la corrupción e ineptitud.

Al lamentar la pérdida de vidas humanas y emitir sus condolencias a los familiares de quienes viajaban en el Tren Interoceánico, la dirigencia panista expuso:

“Desde hace años se documentó que en esta obra abunda la corrupción y el nepotismo, en el que incluso, estuvo involucrado uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo, a quien se le encargó la supervisión de la obra a pesar de carecer de las capacidad técnicas mínimas”.

A través de un comunicado emitido esta tarde, la dirigencia panista que encabeza Jorge Romero Herrera, recordó que recientemente se descarriló una unidad del Tren Maya, suceso en el que se revivió la polémica por el audio en el que se escucha a quien se ha dicho es uno de los proveedores, aludiendo en concreto a Pedro Salazar, supuestamente amigo cercano a los hijos del expresidente.

En el comunicado se expresa que Pedro Salazar, el mencionado contratista, participó también en la construcción del Corredor Interoceánico, apuntando al pacto de presuntos moches y la expresión, en dichos audios, “ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”.

Los audios referidos por la dirigencia panista fueron dados a conocer por el portal Latinus, donde es conductor Carlos Loret de Mola y generaron una amplia polémica que, sin embargo, fue minimizada por el oficialismo.

Con lo ocurrido en las últimas semanas con el Tren Maya y el Tren Interoceánico, el PAN exigió que una autoridad independiente investigue con profundidad las causas concretas de la tragedia y haga una evaluación de la calidad, incluyendo estándares de seguridad, así como las condiciones en que fue rehabilitada e inaugurada la infraestructura.

Además, exigió la suspensión del servicio en el Corredor Interoceánico, hasta que se garantice la seguridad; pidió una auditoría de costos y contratos que incluya revisiones al uso de recursos públicos, empresas responsables y sobrecostos; que se determine quien operaba y mantenía la vía, con qué protocolos y si existieron alertas previas, definir posibles sanciones administrativas, legales o políticas en caso de omisiones o negligencias.

“México exige respuestas, apoyo a las víctimas y una investigación transparente y justa de parte de sus autoridades, empezando desde la Presidencia de la República”, finalizó.