Detienen en Tabasco a “Luki”, objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de grupo criminal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como resultado de trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, un objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de un grupo delictivo en Macuspana, Tabasco.

En el operativo también participó la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con información oficial, la detención derivó de labores de investigación de gabinete y campo, enfocadas en la identificación de generadores de violencia.

Durante la operación, realizada en el municipio de Centro, los efectivos detectaron a dos hombres y una mujer con comportamiento inusual. Al aproximarse para efectuar una verificación preventiva, las personas intentaron retirarse del lugar, por lo que se llevó a cabo una revisión de seguridad.

En la inspección, las autoridades aseguraron 60 dosis de cocaína, por lo que las tres personas fueron detenidas. Posteriormente, se les informaron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto “N”, quien es señalado por su presunta relación con delitos de homicidio, extorsión y contra la salud, además de ser identificado como generador de violencia en el municipio de Macuspana, donde supuestamente lidera un grupo delictivo.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener acciones coordinadas para combatir a los generadores de violencia y avanzar en la pacificación del estado de Tabasco.