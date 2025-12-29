Diputado de MC busca “candados” para que titular de la CNDH sea autónomo y apartidista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de garantizar la imparcialidad en quien la preside.

La iniciativa busca que quien ocupe la presidencia de la Comisión, no haya sido candidato a senador, diputado federal o diputado local por ningún partido político en la elección inmediata anterior, así como no haber sido militante de algún partido político en el año anterior a su elección.

Además, la propuesta de reforma establece que cualquier persona con Licenciatura en Derecho o afín puede tener la posibilidad de presidir la CNDH.

“Diversas instituciones nacionales en derechos humanos han incorporado restricciones explícitas para evitar que sus presidencias sean ocupadas por personas con participación político-partidista reciente, con el fin de garantizar la autonomía e imparcialidad.

"Tal es el caso de España, Colombia, Chile y Argentina, países en los que la presidencia de las instituciones ligadas a los derechos humanos es de carácter apartidista", detalló.

El diputado resaltó que es indispensable que la legislación federal de México, particularmente la Ley de la Comisión nacional de los Derechos Humanos, establezca candados normativos para salvaguardar la independencia del organismo.