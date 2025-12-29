Diputados panistas presentarán denuncias penales por descarrilamiento de Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario del PAN en San Lázaro informó que presentará varias denuncias penales para que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), investigue a fondo el motivo del accidente de ayer en el tren Interoceánico en Oaxaca.

El diputado panista Federico Döring afirmó que la corrupción en la obra pública de Morena ha costado vidas a mexicanos inocentes, resaltando que fue la corrupción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó el accidente en donde hubo 13 fallecidos.

"En este caso, no es la corrupción del gobierno de la ciudad, es la corrupción de López Obrador de su narcosexenio y de un proyecto en el que participaron la Armada de México, la misma que se dedicaba al huachicol fiscal, y que supervisaba uno de sus hijos.

"Todos tendrán que responder en la historia por estas vidas inocentes, todos quedarán a partir de hoy marcados en la historia con las manos manchadas de sangre de nuevo y todos tendrán que responder ante la justicia, porque haremos las denuncias correspondientes para exigir que los responsables no gocen de impunidad, sino que enfrenten la justicia, aunque sea la 'justicia de los acordeones'", puntualizó

Por su parte, el diputado albiazul Héctor Saúl Téllez enfatizó que en esta ocasión los responsables no gozarán de impunidad, pues, de manera paralela a la denuncia penal, ingresarán quejas ante la Auditoría federal para que se revisen los contratos y mecanismos de control de este sistema de movilidad.

“López Obrador hizo esta obra que ayer se descarriló y causó heridos y fallecimientos, los hijos de AMLO estuvieron metidos ahí junto con sus amigos empresarios a los que les valió futuros riesgos, lo primera era hacer negocios para ellos”, detalló.