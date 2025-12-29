FGR avanza en investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que continúa con las diligencias para integrar la carpeta de investigación abierta tras el trágico descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el domingo 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca.

En su comunicado número 850/25, la FGR detalló que, desde el momento en que tomó conocimiento de los hechos, desplegó agentes del Ministerio Público Federal, policías ministeriales y peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Entre los expertos enviados al sitio se encuentran especialistas en fotografía, medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil, arquitectura, química, seguridad industrial y tránsito terrestre.

Las acciones realizadas incluyen el resguardo de la zona, entrevistas a testigos y víctimas, inspecciones al tren y a las vías, así como el levantamiento de indicios para dictámenes periciales.

La Fiscalía mantiene coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno y Protección Civil, y federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Semar), encargada de la operación del tren.

"La prioridad de la Fiscalía General de la República es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico, que coloque a las víctimas en el centro", enfatiza el comunicado. La FGR prometió difundir mayores elementos tan pronto estén disponibles.

El accidente ocurrió en la Línea Z del Tren Interoceánico, que conecta Salina Cruz (Oaxaca) con Coatzacoalcos (Veracruz). El convoy transportaba 241 pasajeros y 9 tripulantes cuando la locomotora principal se salió de las vías, provocando el volcamiento de varios vagones.

De acuerdo con el balance más reciente de la Semar y la presidenta Claudia Sheinbaum, el siniestro dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 requirieron hospitalización (cinco en estado grave). El resto de los pasajeros resultó ileso o con heridas leves.