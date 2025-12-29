Fiscalía de Veracruz debe de explicar cargo de “terrorismo” contra periodista: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el lunes 29 de diciembre de 2025. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Fiscalía de Veracruz tiene que informar “entre más pronto mejor” por qué utiliza el delito de “terrorismo”, en este caso, contra un reportero de ese estado.

“Tres temas: el primero no sé por qué la Fiscalía de Veracruz utiliza el delito de terrorismo, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México", cuestionó esta mañana.

La mandataria federal insistió en que “tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito”.

El segundo punto que destacó es que debe haber “libertad de expresión por encima de todo”, por lo que pidió que “si hay un delito probado real tiene que explicarlo la Fiscalía, que no tenga que ver con su trabajo de periodismo (...) La Fiscalía tiene que aclarar por qué usa este delito que nunca se ha usado en México".

Aunque pide garantizar la libertad de expresión, también dijo: “Si la persona cometió un delito que lo aclare la Fiscalía de Veracruz”.

Dijo que mantienen contacto con la gobernadora Rocío Nahle, quien comparte la idea de que lo tiene que explicar la Fiscalía.