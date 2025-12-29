Fraude laboral: Gobierno de México alerta por prácticas irregulares ante IMSS e Infonavit

El 63% de empleos perdidos en fin de 2024 fueron permanentes, y muchos fueron recontratados en 2025, según datos oficiales.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de México informó que detectó un esquema recurrente en el que patrones dan de baja a trabajadores con empleo permanente durante diciembre para recontratarlos en enero, una práctica que afecta la continuidad de derechos laborales y de seguridad social. La situación fue identificada de manera conjunta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Las autoridades federales señalaron que esta práctica no corresponde a esquemas legítimos de contratación temporal, ya que involucra a trabajadores registrados como permanentes que son dados de baja de forma concentrada al cierre del año y reincorporados semanas después, en muchos casos por el mismo patrón y bajo condiciones similares de empleo.

Bajas laborales concentradas en diciembre

De acuerdo con información oficial del IMSS, entre noviembre y diciembre de 2024 se registró una reducción significativa de empleos formales, de los cuales 63 por ciento correspondieron a plazas permanentes. Este comportamiento se ha repetido de manera consistente durante al menos seis años consecutivos, lo que permitió a las autoridades identificar un patrón de conducta empresarial.

En enero de 2025, los registros del IMSS mostraron la reincorporación de más de 140 mil personas trabajadoras que habían sido dadas de baja en diciembre del año anterior. El cruce de información institucional permitió identificar coincidencias entre registros patronales, lo que reforzó la detección de prácticas irregulares.

Las autoridades indicaron que este tipo de bajas interrumpe la relación laboral ante las instituciones de seguridad social, aun cuando la persona trabajadora continúe prestando servicios o sea recontratada poco tiempo después.

Afectaciones a derechos laborales y de seguridad social

La STPS, el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informaron que estas bajas impactan de forma directa derechos laborales básicos. Entre las afectaciones se encuentran la interrupción del acceso a servicios médicos, la suspensión de aportaciones para la subcuenta de vivienda, la pérdida de continuidad en semanas cotizadas y la afectación a la antigüedad laboral.

En el caso del Infonavit, la interrupción de aportaciones puede retrasar procesos de precalificación o el otorgamiento de créditos de vivienda, además de afectar el historial de las personas trabajadoras dentro del sistema de financiamiento.

Las autoridades señalaron que estas consecuencias se presentan aun cuando la baja sea temporal y se produzca por un periodo corto, ya que los sistemas de seguridad social operan con base en registros continuos de cotización.

Acciones del Gobierno federal

Como parte de la respuesta institucional, las dependencias federales informaron que enviaron comunicaciones formales a patrones que presentan este comportamiento, con el objetivo de advertirles sobre la irregularidad de las bajas y exhortarlos a revisar la administración de su plantilla laboral.

La STPS indicó que estas acciones forman parte de una estrategia de vigilancia para identificar prácticas que vulneran derechos laborales o buscan evadir obligaciones en materia de seguridad social y fiscal. Las autoridades señalaron que las empresas que mantengan este tipo de conductas pueden enfrentar responsabilidades administrativas conforme a la legislación vigente.

El Gobierno federal también informó que continuará con el análisis de datos laborales de cierre e inicio de año para identificar reincidencias y reforzar la coordinación interinstitucional.

Diferencia entre contratación temporal y prácticas irregulares

Las autoridades aclararon que la legislación laboral contempla esquemas de contratación por tiempo determinado o por obra específica, los cuales son válidos cuando se ajustan a la naturaleza del trabajo y se registran correctamente ante las instituciones correspondientes.

Sin embargo, señalaron que dar de baja a trabajadores permanentes de manera generalizada en diciembre y recontratarlos en enero no corresponde a estos esquemas y constituye una práctica irregular cuando no existe una causa legal que justifique la terminación de la relación laboral.

El Gobierno indicó que el análisis se enfoca en patrones de comportamiento y no en casos aislados, con el objetivo de diferenciar dinámicas estacionales legítimas de prácticas que afectan derechos laborales.

Canales de atención para trabajadores

La STPS, el IMSS y el Infonavit recordaron que las personas trabajadoras cuentan con mecanismos de atención para verificar su situación laboral y de seguridad social. Las instituciones señalaron que los trabajadores pueden revisar su estatus de cotización, semanas registradas y aportaciones, así como solicitar orientación en caso de detectar irregularidades.

Las autoridades reiteraron que la protección de los derechos laborales y de seguridad social se mantiene como una prioridad, especialmente durante los periodos de cierre de año, cuando se concentra este tipo de movimientos en los registros laborales.