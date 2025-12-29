Hallan seis cuerpos en Cintalapa tras operativos por hechos violentos en Villaflores

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).— Los cuerpos sin vida de seis hombres fueron localizados este lunes en la comunidad de Santa Julia, municipio de Cintalapa, y podrían corresponder a algunas de las personas que fueron llevadas contra su voluntad la madrugada del pasado sábado 27 de diciembre, cuando un grupo armado irrumpió en Villaflores a bordo de camionetas clonadas del Ejército mexicano, incendió dos bares y privó de la libertad a ocho hombres.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el hallazgo se realizó tras un intenso operativo de búsqueda desplegado de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Precisó que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo las diligencias periciales correspondientes para lograr su plena identificación.

El fiscal señaló que, pese a este hallazgo, los operativos de búsqueda y vigilancia continuarán en toda la región de la Frailesca y zonas aledañas, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y detener a todos los responsables.

Como parte de estas acciones, el domingo fueron detenidos siete presuntos integrantes de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además del aseguramiento de ocho camionetas, tres de ellas clonadas con insignias y matrículas del 100 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en el Campo Militar Número 36-E, ubicado en el ejido Chiapas Nuevo, municipio de Jiquipilas, colindante con Villaflores.

Este lunes, las autoridades informaron que, como resultado de los operativos en curso, se logró la detención de cuatro personas más del sexo masculino, así como el aseguramiento de diversas armas de fuego, cargadores, ropa táctica y vehículos presuntamente relacionados con estos hechos.

El repunte de la violencia en la región de la Frailesca mantiene en alerta a la población de Villaflores, una zona de alta producción ganadera y agrícola que durante los últimos cuatro años ha sido golpeada por la disputa entre grupos del crimen organizado. No obstante, con el inicio del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, la violencia había disminuido como resultado de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal.

De acuerdo con fuentes de seguridad, en esta región se ubicaría uno de los principales operadores del CJNG, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, identificado como jefe de plaza, quien habría logrado evadir un operativo en octubre pasado.

Por su parte, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, afirmó que la población se mantiene resguardada mediante una presencia permanente por aire y tierra.

“En el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la seguridad es una prioridad central en esta nueva etapa de gobierno, con acciones firmes, continuas y coordinadas para la protección de la población y la preservación del orden público”, señaló la dependencia encabezada por Oscar Alberto Aparicio Avendaño.

La Secretaría informó que mantiene una presencia operativa estratégica en la región de la Frailesca y en zonas colindantes con el estado de Oaxaca, como parte de una estrategia integral de vigilancia, prevención y control territorial.