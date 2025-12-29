Morena celebra conformación de 71 mil comités seccionales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, celebró haber alcanzado la conformación de 71 mil comités seccionales en todo el país.

Desde que llegó a la dirigencia, Alcalde Luján asumió el reto de formalizar la estructura territorial del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, a partir de establecer representación en cada una de las secciones electorales.

Esta tarde, la dirigente morenista expuso:

“La organización popular es la columna vertebral de nuestro Movimiento. Así nos lo enseñó el presidente López Obrador a lo largo de años de perseverancia y recorridos por las plazas públicas de todos los municipios de México, sin importar lo adverso de las circunstancias”.

La creación de los comités seccionales provocó algunas rispideces en la estructura original conformada por las coordinaciones de operación territorial, los famosos “Cots” que desde 2015 crecieron por el país. La apuesta de Alcalde Luján se concentró en formalizar la estructura partidista.

“La gran fortaleza del movimiento que acompañó al presidente López Obrador fue la posibilidad de tener a miles de voluntarias y voluntarios que tocaban puertas (organizados luego como Cots) desde entonces el presidente planteaba que la única posibilidad de transformar y poder superar a la mafia del poder era a través de la revolución de las conciencias y, desde entonces, planteaba la creación de los comités seccionales”.

Alcalde Luján recordó los recorridos de López Obrador después de 2006 y hasta 2014, cuando el hoy expresidente recorrió varias veces la totalidad de los municipios del país, para conformar Morena y el movimiento que lo llevó a la Presidencia.