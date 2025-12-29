Que Marx Arriaga siga en el gobierno "dependerá de él”: Sheinbaum ante supuesta rebelión en la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que Max Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), permanezca en el gobierno “ya dependerá de él”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que exista una rebelión al interior de dicha secretaría en contra de su titular, Mario Delgado.



“¿Cuál rebelión interna?”, cuestionó la presidenta, además de enviarle un mensaje a Arriaga:

La jefa del Ejecutivo federal consideró que “la gente está contenta con el trabajo que estamos haciendo, si no, imagínense. Entonces, nadie es portador de la verdad absoluta de la Cuarta Transformación, nadie. Eso le pertenece al pueblo de México.



Admitió que “hay debate interno, es normal que haya debate interno, pero la SEP tiene que cumplir una función, que es el derecho a la educación, y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado”.



Dijo que en Morena “siempre hemos luchado por el derecho a la educación, imagínense. Ahora es con más fuerza todavía la lucha desde el Gobierno por la defensa de la educación pública, su mejora, la garantía de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la educación”.



Redundó en que puede haber quien no esté de acuerdo con algunas decisiones, “pero todos tenemos que trabajar en equipo, todos (…) y tenemos un mandato popular, que es continuar y avanzar con la Cuarta Transformación, y Mario está haciendo muy buen trabajo al frente de la SEP (…) y hay veces que hay desacuerdos, pero no pasa nada”.

La víspera, Arriaga acusó que la actual conducción del sistema educativo, que encabeza Mario Delgado, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.