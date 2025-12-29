“Que se proceda”, dice Sheinbaum sobre investigación contra cónsul honorario de Nicaragua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si la investigación que se hace por el ingreso de combustible irregular por el puerto de Guaymas, Sonora, apunta a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia SA de CV (SEICSA), propiedad del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés Cabrera, que se proceda, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Se está haciendo la investigación, como lo dije, desde la parte administrativa y del SAT como la parte penal y ahí sí lo que digan las investigaciones que se proceda”, afirmó esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional.

En la edición impresa de junio, Proceso publicó: “Servicios Especializados de Investigación y Custodia es el nombre de la empresa de seguridad contratada por la Secretaría de Marina para vigilar el puerto de Guaymas, en Sonora. Ahí ocurrió parte de la operación transnacional que involucró a funcionarios públicos mexicanos y empresas extranjeras para ingresar al país de manera ilegal más de dos millones de litros de diésel el 20 de marzo último”.

Agrega que esta “empresa de seguridad privada vinculada al sandinismo nicaragüense, contratada por la Secretaría de Marina, vigila las instalaciones del puerto federal desde agosto de 2022, gracias a un contrato vigente de 65.6 millones de pesos. Se trata de Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SA de CV (SEICSA), registrada en Monterrey y propiedad del cónsul honorario Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien acumuló contratos por casi cuatro mil millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.