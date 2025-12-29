Secretaría Anticorrupción sanciona a cuatro empresas por dar información falsa en contratos públicos . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) anunció este día sanciones contra cuatro empresas por irregularidades en procedimientos de contratación pública. Las medidas incluyen multas económicas e inhabilitaciones temporales para participar en licitaciones o celebrar contratos con la administración pública.

Las empresas sancionadas son: Constructora Rusva, S.A. de C.V., B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V., Eyasa, S. de R.L. de C.V. y Mustache Software, S.A. de C.V.

Todas ellas fueron encontradas responsables de presentar información falsa en documentación relacionada con contratos adjudicados por dependencias federales.

Detalle de las sanciones:

Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes: Ambas recibieron multas de 977 mil 130 pesos cada una e inhabilitación por 1 año y 6 meses. Las irregularidades se detectaron en contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) para obras de rehabilitación de sistemas de agua potable y perforación de pozos profundos en municipios como Acambay y Tultepec (contratos CAEM-DGIG-PROAGUA-038-24-CS y CAEM-DGIG-PROAGUA-043-24-CS). La falsedad se encontró en pólizas de fianza presentadas. Las notificaciones se realizaron el 19 de diciembre.

Eyasa: Multa de 814 mil 275 pesos e inhabilitación por 1 año y 3 meses. El caso involucra un contrato con la CAEM para un diagnóstico de factibilidad técnica en sistemas de captación de agua de lluvia en zonas rurales (contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD), donde también se detectó información falsa en una póliza de fianza. Notificación el 18 de diciembre.

Mustache Software: Multa de 155 mil 610 pesos e inhabilitación por 3 meses. La sanción fue impuesta por el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional, por presentar documentación falsa en su propuesta para la licitación pública nacional electrónica LA-06-HJY-006HJY001-N53-2023, relativa al servicio de desarrollo y procesamiento de sistemas en modalidad de "fábrica de software". Notificación el 17 de diciembre.

Las resoluciones fueron publicadas este 29 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y las empresas han sido inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados (disponible en https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/), lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno federal durante el periodo de inhabilitación.