Sheinbaum anuncia apoyo de 30 mil pesos a víctimas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum fue a Oaxaca a visitar a las víctimas . Foto: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que darán, como primer apoyo, 30 mil pesos “a cada persona” víctima del descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado hasta el momento 13 personas sin vida y casi 100 lesionados.

En entrevista, a su llegada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, Oaxaca, afirmó que “se va a dar un primer apoyo a todas las familias para que no tengan que estar haciendo gastos. Se les está dando apoyo funerario y todo lo que se requiera para el apoyo a las familias”.



Dijo que mantendrán contacto con las víctimas y en cuanto la Fiscalía General de la República (FGR) determine la causa del descarrilamiento, les darán a las víctimas un “apoyo” adicional.



Ante las preguntas de la prensa sobre lo que han denunciado las víctimas en torno negligencias o falta de medicamentos, la mandataria federal respondió: “Se está atendiendo a todos”.

El accidente ocurrió el domingo 28 de diciembre en la Línea Z del Tren Interoceánico, que conecta Salina Cruz (Oaxaca) con Coatzacoalcos (Veracruz). El convoy transportaba 241 pasajeros y 9 tripulantes cuando la locomotora principal se salió de las vías, provocando el volcamiento de varios vagones.