Sheinbaum lamenta la muerte de 13 personas en el descarrilamiento del tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el lunes 29 de diciembre de 2025.

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tiene que haber un esclarecimiento con rigor en el descarrilamiento del tren interoceánico, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, también expresó su pésame por las 13 personas fallecidas, a sus familiares y a otras víctimas, dijo, los visitará.

“Nuestro pésame y solidaridad con todas las familias”, dijo al inicio.

La mandataria federal afirmó que sobre la tragedia hay tres prioridades: la primera es la atención a las víctimas y sus familiares, por lo que este lunes saldrá de la Ciudad de México para trasladarse donde están los familiares de las víctimas.

La segunda prioridad será “esclarecer con mucho rigor; hay dos instituciones: la primera es la FGR, haciendo todos los peritajes con todas las cadenas de custodia” y deberá informar cuáles fueron las causas de este “lamentable suceso”.

También estará operando la agencia reguladora de transporte ferroviario para “el análisis con rigor de qué ocurrió, que causó este accidente”.

El tercer elemento que atenderá el gobierno es garantizar la infraestructura del tren. “Revisar con Marina para tener certeza de que la vía puede operar en orden”.

La jefa del Ejecutivo mexicano agregó que “como siempre vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad”.

Al final compartió el número al que pueden llamar quienes no tengan información de sus familiares que viajaban en el tren interoceánico al momento del descarrilamiento: 55 2230 2106.