Sheinbaum nombra a Miguel Torruco Garza como subsecretario de Prevención de las Violencias. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Torruco Garza se incorporará de nuevo al Gobierno Federal, ahora desde la subsecretaría de Prevención de las Violencias, su experiencia, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum es la organización de la Clase Nacional de Boxeo.

“Torruco lo vamos a incorporar de nuevo (…) a la Subsecretaria de Prevención a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el puesto que dejó Esthela, que estaba de subsecretaria, que se encarga de prevención del delito, se incorpora ahí Miguel Torruco, ahora que Esthela está de consejera jurídica”, dijo

Esthela Damian Peralta llegó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, una vez que Ernestina Godoy dejó el cargo al ser designada como fiscal General de la República.

Sobre la designación, agregó: “Lo invité y dijo que sí”, la prensa preguntó a la mandataria si Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo del sexenio anterior, Miguel Torruco Marqués, tenía experiencia en ese cargo y respondió.

“Él ha organizado… por ejemplo la clase de box que hicimos aquí en el Zócalo, y otras cosas. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura”.