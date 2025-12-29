"Su objetivo es denostar": Sheinbaum responde a críticas por descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este lunes a las críticas y cuestionamientos surgidos tras el trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo en Oaxaca, afirmando que ciertas voces opositoras buscan únicamente desacreditar al gobierno.

"Hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, siempre van a estar en esta dinámica en donde su objetivo es denostar, dejemos eso de lado", declaró.

El accidente dejó un saldo preliminar es de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas y cinco en estado grave. Las víctimas reciben atención en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades del IMSS-Bienestar.

Sheinbaum enfatizó que la prioridad de su gobierno no es responder a ataques políticos, sino atender a las víctimas y sus familias, esclarecer las causas del accidente con rigor técnico y garantizar la seguridad futura del proyecto ferroviario.

"La prioridad son las víctimas, esclarecer qué pasó y garantizar la seguridad", insistió.

La presidenta anunció que se trasladará personalmente a la zona del siniestro para dialogar con las familias afectadas y supervisar las labores de apoyo. Además, confirmó que las vías del Tren Interoceánico cuentan con certificados de seguridad vigentes, aunque se realizará un análisis exhaustivo.

El Corredor Interoceánico, proyecto insignia impulsado desde la administración anterior e inaugurado en diciembre de 2023, busca conectar los puertos de Coatzacoalcos (Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca) para fomentar el desarrollo económico en el sur del país.