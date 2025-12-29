Una niña de 6 años y una adolescente de 15, entre los muertos por accidente del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una niña de 6 años de edad y una adolescente de 15 están entre las 13 víctimas mortales por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que ocurrió el domingo 28 de diciembre en la Línea Z que conecta Salina Cruz (Oaxaca) con Coatzacoalcos (Veracruz).

La Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer el nombre y edad de las personas que perdieron la vida:

Elena Solorza Cruz / 6 años María Antonia Rosales Mendoza / 58 Bersain Cruz López / 65 María Concepción Barbosa Acevedo / 65 Israel Enrique Gallegos Soto / 60 Inés Alvarado Rojas / 57 Amada Rasgado Lázaro / 70 Patricia Medina Pérez / 49 Luisa Camila Serrano Moreno / 15 María Luisa Pasaron González / 66 Raúl López Cruz / 67 Rogelio Alfonso Luna Luna / 63 Honoria Medina Pérez / 56

El convoy transportaba 241 pasajeros y 9 tripulantes cuando la locomotora principal se salió de las vías, provocando el volcamiento de varios vagones.

En consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para determinar las causas del descarrilamiento; en tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió este lunes a Oaxaca para visitar a las víctimas y además anunció un primer apoyo de 30 mil pesos “a cada persona” afectada.