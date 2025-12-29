Vías del tren Interoceánico se encontraban en buenas condiciones: Raymundo Morales

El director General del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, el secretario de Marina, Raymundo Morales, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las vías del tren Interoceánico se encontraban en buenas condiciones operativas ante la advertencia de cualquier obstáculo o problemas por condiciones metrológicas o, incluso, algún “desperfecto inesperado”, lo que se reportó “sin novedad”, adelantó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.

Informó que todavía hay una persona desaparecida, a quien exponen como parte de los 13 fallecidos, entre quienes también hay una menor de edad. Además, de las 250 personas a bordo, nueve personas lesionadas fueron atendidas en sitio y 109 en el hospital, de los cuales 44 siguen hospitalizados.

“El hi-rail se emplea principalmente para inspeccionar las vías antes de que circule el tren: El vehículo recorre la ruta planificada aproximadamente una hora y media antes de la salida del tren, para confirmar que no haya fallas estructurales, deformaciones ni obstáculos en los rieles”.

Este recorrido se hizo y el funcionario agregó: “En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”.

Toda la información se encuentra bajo cadena de custodia, lo que incluye “el registrador electrónico conocido por su marca como Pulse. Este dispositivo funciona como una caja negra ferroviaria, es decir, registra de forma continua datos sobre la operación del tren, tales como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora”.

La función es similar a la caja negra de un avión que se integra con los sistemas de bordo y utiliza memoria resistente a impactos para documentar el comportamiento de la maquinaria en tiempo real.

Morales dijo que para las labores de búsqueda y rescate se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron, así como el apoyo del personal de bomberos de Matías Romero y la Cruz Roja de Oaxaca.

“El tren cuenta con dos pólizas de seguro: La primera es para pasajeros y ampara la cobertura de responsabilidad civil de pasajeros, muerte accidental, incapacidad accidental, permanente total, gastos funerarios, incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, orientación médica telefónica, orientación psicológica, consulta médico general y pérdida de equipaje”, afirmó.

La segunda póliza es para el equipo ferroviario y la infraestructura de la vía.

En cuanto a la operación del ferrocarril, detalló que los estándares bajo los que opera para garantizar la seguridad del tren antes de que salga, se usa dicha camioneta exploradora, que es un vehículo convencional a la que se le incorporan ruedas metálicas retráctiles.

Ese procedimiento es clave porque se puede detectar a tiempo cualquier obstáculo, lo cual es parte de los protocolos internacionales de seguridad y ayuda a minimizar accidentes.

Al final lo que sucedió fue que a las 09:28 horas, sobre la línea Z del tren istmeño entre la población de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz a Coatzacoalcos, se descarriló una de las locomotoras del Tren Interoceánico, lo que llevó a que los cuatro vagones se salieran de las vías.

“El primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves”.

“La toma de hechos de estos eventos está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca”, aseguró.

“Expresamos nuestro más profundo sentido pésame a las personas que perdieron un familiar en este lamentable suceso”, y enseguida añadió que este tren transportó a más de 2 mil 310 pasajeros en 2023; 67 mil 313 pasajeros en 2024; 45 mil 205 en 2025, un total de 114 mil 828 personas, así como 952 mil 096 toneladas de carga.