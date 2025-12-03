Ante protestas, diputados buscan aprobar hoy la reforma a la Ley de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría oficialista aprobó cambiar el orden del día para que este mismo miércoles, dispensando todos los trámites legislativos, se discuta la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Este mismo día, a unas horas de haber aprobado el dictamen en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, el Pleno aprobó que hoy se discuta la reforma a la Ley de Aguas ante la amenaza de más protestas de agricultores en la sede legislativa.

La presidenta de la Mesa Directiva se opone

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se manifestó en contra de la decisión porque consideró que es necesario más análisis del dictamen y para que se escuchen a las diferentes voces con respecto a la Ley de Aguas.

“Yo he tenido en este momento una reunión con la Mesa Directiva para informar de este documento recibido. Es, pues, primero que nada, para mí obligado decir, yo no estoy de acuerdo en modificar la ley, en modificar el orden del día. No estoy de acuerdo en modificar el orden del día por algo muy elemental.

“Yo recibí esta semana a representantes de distintos estados de la República para solicitar que este análisis, estas modificaciones tuvieran más tiempo, que se pudieran ir avanzando artículo por artículo con los distintos representantes de todo el país, que las voces fueran escuchadas y que evidentemente se arribara a un dictamen con, pues, las mayores voces posibles tomadas en cuenta”, detalló.