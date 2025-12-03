Citan a comparecer al funcionario mexiquense Mario Ariel Juárez tras video de altercado en plaza

Mario Ariel Juárez, funcionario del gobierno mexiquense, fue llamado por la Fiscalía a rendir declaración tras el incidente captado en video en Town Square Metepec.. Foto: Captura de pantalla de video/ SIL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) citó a comparecer a Mario Ariel Juárez Rodríguez, director general de la Junta de Caminos del Estado de México, por la investigación abierta por los presuntos delitos de daño en los bienes y lesiones cometidos en una plaza comercial del municipio de Metepec, hechos en los que también se vio involucrado el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) Wblester Santiago Pineda.

El caso cobró relevancia pública después de que circularon videos en redes sociales donde se observa a ambos servidores públicos en un altercado con personal de seguridad en el estacionamiento del centro comercial Town Square Metepec, entre gritos, empujones y objetos dañados.

Lo que dice el citatorio de Mario Ariel Juárez Rodríguez

El citatorio, fechado el 3 de diciembre de 2025 en Toluca, fue emitido por la Fiscalía de Asuntos Especiales. El documento está dirigido al secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Andrés Sibaja González, para que, por su conducto, notifique a Mario Ariel Juárez Rodríguez en su calidad de titular de la Junta de Caminos.

En el oficio se precisa que se integra una carpeta de investigación por el hecho delictivo de “daño en los bienes y lesiones” en agravio de Martio Alberto Santillán González, y que las indagatorias se realizan en contra de “quien resulte responsable”.

La autoridad ministerial solicita que el funcionario comparezca a la práctica de una diligencia de carácter ministerial, con el propósito de rendir una entrevista sobre los hechos que se investigan. La cita quedó programada para el 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicadas en avenida Hidalgo número 1302, colonia San Sebastián, en Toluca, Estado de México.

El documento está firmado por el agente del Ministerio Público Sergio Luis Gutiérrez Najera, adscrito a la Fiscalía Central de Atención Especializada, y forma parte de las actuaciones para esclarecer lo ocurrido en la plaza comercial.

El altercado en Town Square Metepec

De acuerdo con las imágenes difundidas, el incidente ocurrió la noche del 28 de noviembre de 2025 en el estacionamiento de Town Square Metepec. En uno de los videos se aprecia al diputado federal Wblester Santiago Pineda en una discusión con personal de seguridad privada, a quienes reclama por un supuesto robo de dinero de una camioneta estacionada en el lugar.

En las grabaciones se escucha al legislador identificarse como diputado y exigir que se revisen cámaras y pertenencias. Durante la confrontación se observan empujones, reclamos y daños a instalaciones de la plaza.

En los mismos materiales aparece Mario Ariel Juárez Rodríguez, quien participa en el intercambio de palabras y en los movimientos dentro del estacionamiento. En una de las escenas se ve el uso de un contenedor de basura y se reportan daños en mobiliario del centro comercial, estaciones de carga para vehículos eléctricos y el parabrisas de un automóvil de alta gama.

La administración del complejo comercial presentó una denuncia ante la FGJEM por daños materiales y lesiones. En la carpeta de investigación se integran testimonios de trabajadores de seguridad, reportes de las afectaciones y el expediente médico de la persona lesionada.

Trayectoria de Mario Ariel Juárez

Mario Ariel Juárez Rodríguez es un político mexiquense con trayectoria en cargos municipales y estatales. Actualmente funge como director general de la Junta de Caminos del Estado de México, organismo responsable de la construcción, conservación y rehabilitación de la red carretera estatal.

En su carrera política ha ocupado distintos puestos, entre ellos la presidencia municipal de Cuautitlán, así como una diputación local y una diputación federal en legislaturas anteriores. También ha estado vinculado a actividades sindicales y de representación social en el ámbito estatal.

Su perfil se ha mantenido ligado a temas de infraestructura y desarrollo urbano, aunque en años recientes su nombre ha aparecido en notas periodísticas por el uso de vehículos y propiedades de alto valor, cuestionamientos que no habían derivado en procesos penales formales.

¿Quién es Wblester Santiago, el político del PT que aparece en los videos?

Wblester Santiago Pineda es diputado federal del Partido del Trabajo por el Distrito 27 del Estado de México, con cabecera en Metepec, para la actual Legislatura de la Cámara de Diputados. El distrito incluye municipios del Valle de Toluca como Calimaya, Chapultepec, Mexicaltzingo, San Antonio la Isla y San Mateo Atenco, además de Metepec.

Santiago Pineda llegó a la Cámara de Diputados en alianza con la coalición que respalda al gobierno federal. Su agenda legislativa se ha concentrado en temas de desarrollo municipal, programas sociales y apoyo a comunidades del Valle de Toluca.

Las imágenes del altercado en Town Square Metepec lo muestran en aparente estado de ebriedad, discutiendo con personal de seguridad, exigiendo explicaciones y recordando su carácter de diputado federal. El comportamiento mostrado en los videos generó críticas en redes sociales y llamadas de distintos actores políticos para que se investiguen los hechos y se revisen posibles responsabilidades administrativas o legislativas.

Hasta ahora no se ha informado de manera oficial sobre un citatorio específico al legislador, aunque la carpeta de investigación sigue abierta y las autoridades ministeriales pueden requerir su comparecencia.

Investigación en desarrollo

Con el citatorio a Mario Ariel Juárez Rodríguez, la Fiscalía mexiquense formaliza la toma de declaración de uno de los funcionarios que aparecen en las grabaciones del altercado. La indagatoria por daños en los bienes y lesiones continúa en curso y contempla, entre otras diligencias, la revisión de videos, peritajes en las áreas afectadas de la plaza y la recabación de testimonios de trabajadores y testigos.

La FGJEM deberá determinar, a partir de estas actuaciones, el grado de participación de cada persona implicada y si existen elementos suficientes para formular imputaciones ante un juez. En paralelo, el caso mantiene bajo escrutinio público tanto al director de la Junta de Caminos como al diputado federal del PT por el distrito de Metepec, mientras se definen posibles consecuencias penales, administrativas o políticas derivadas de lo ocurrido en la plaza comercial.