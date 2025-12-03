Con tractores, agricultores protestan en la Cámara de Diputados contra la Ley de Aguas

Cientos de agricultores y campesinos se manifiestaron en la Cámara de Diputados . Foto: Cortesía Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cientos de agricultores y campesinos se manifiestaron en la Cámara de Diputados para entregar un pliego petitorio a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua potable y Saneamiento.

Los agricultores llegaron con decenas de tractores que aparcaron en frente de la entrada de la puerta cuatro del recinto legislativo, además con banderas y pancartas protestan en contra de la Ley de Aguas.

Los campesinos afirmaron que buscan que sus demandas sean incluidas en el la inactiva que se dictaminó este día en la Comisión de Recursos Hidráulicos y que se discutirá este jueves en el Pleno de la Cámara Baja.

Mientras se manifestaban los agricultores y con banderas del México en el país cantaban el Himno Nacional, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua potable y Saneamiento aprobaron el dictamen por 28 votos a favor y 10 en contra. Se prevé que mañana se discuta en el Pleno de la Cámara Baja.