OAXACA, Oax., (apro) .- Agentes Estatales de InvestigaciÃ³n (AEI) detuvieron al expolicÃa municipal de Santiago Jocotepec, L.L.A., por un triple asesinato cometido en 2022, en la regiÃ³n de la Cuenca del Papaloapan, confirmÃ³ la FiscalÃa General de Oaxaca (FGEO).
La detenciÃ³n del expolicÃa se realizÃ³ cuando caminaba por la carretera local a la comunidad de Ayotzintepec, en inmediaciones de un restaurante conocido como "La Herradura".
Las investigaciones ministeriales a cargo de la FGEO hicieron posible la ejecuciÃ³n de una orden de aprehensiÃ³n en contra de L.L.A., por el delito de homicidio calificado con ventaja de tres personas, cometido en la regiÃ³n de la Cuenca del Papaloapan.
De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2022, cuando las vÃctimas identificadas como R.N.M., H.J.L.C., y J.C.G.M., y otra persona mÃ¡s, fueron interceptadas por un grupo de hombres armados cuando circulaban a bordo de una unidad de motor por la carretera local de Ayotzintepec, a la altura de la colonia EscÃ¡rcega, perteneciente a San Antonio Las Palmas, jurisdicciÃ³n de Santiago Jocotepec.
La investigaciÃ³n establece que una vez interceptadas, las vÃctimas fueron sometidas para despuÃ©s ser trasladadas en la batea de la camioneta hacia un lugar desconocido.
Cuando la FiscalÃa de Oaxaca tomÃ³ conocimiento del caso, desplegÃ³ de inmediato un equipo especializado de la VicefiscalÃa Regional de la Cuenca, hallando cerca del lugar de los hechos, los tres cuerpos de las vÃctimas sin vida, los cuales presentaban lesiones por arma de fuego.
Derivado de estos hechos, la FiscalÃa recabÃ³ todos los indicios necesarios que permitieron obtener las Ã³rdenes de aprehensiÃ³n respectivas, logrando con ello la detenciÃ³n de L.L.A., quien en la Ã©poca de los hechos se desempeÃ±aba como policÃa municipal de Santiago Jocotepec.
Por lo pronto, L.L.A., fue puesto a disposiciÃ³n de la autoridad que lo requiriÃ³ para determinar su situaciÃ³n jurÃdica legal.