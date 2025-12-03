ExpolicÃ­a municipal de Santiago Jocotepec, detenido por un triple asesinato cometido en 2022, en la regiÃ³n de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca. Foto: FiscalÃ­a General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- Agentes Estatales de InvestigaciÃ³n (AEI) detuvieron al expolicÃ­a municipal de Santiago Jocotepec, L.L.A., por un triple asesinato cometido en 2022, en la regiÃ³n de la Cuenca del Papaloapan, confirmÃ³ la FiscalÃ­a General de Oaxaca (FGEO).

La detenciÃ³n del expolicÃ­a se realizÃ³ cuando caminaba por la carretera local a la comunidad de Ayotzintepec, en inmediaciones de un restaurante conocido como "La Herradura".

Las investigaciones ministeriales a cargo de la FGEO hicieron posible la ejecuciÃ³n de una orden de aprehensiÃ³n en contra de L.L.A., por el delito de homicidio calificado con ventaja de tres personas, cometido en la regiÃ³n de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2022, cuando las vÃ­ctimas identificadas como R.N.M., H.J.L.C., y J.C.G.M., y otra persona mÃ¡s, fueron interceptadas por un grupo de hombres armados cuando circulaban a bordo de una unidad de motor por la carretera local de Ayotzintepec, a la altura de la colonia EscÃ¡rcega, perteneciente a San Antonio Las Palmas, jurisdicciÃ³n de Santiago Jocotepec.

La investigaciÃ³n establece que una vez interceptadas, las vÃ­ctimas fueron sometidas para despuÃ©s ser trasladadas en la batea de la camioneta hacia un lugar desconocido.

Cuando la FiscalÃ­a de Oaxaca tomÃ³ conocimiento del caso, desplegÃ³ de inmediato un equipo especializado de la VicefiscalÃ­a Regional de la Cuenca, hallando cerca del lugar de los hechos, los tres cuerpos de las vÃ­ctimas sin vida, los cuales presentaban lesiones por arma de fuego.

Derivado de estos hechos, la FiscalÃ­a recabÃ³ todos los indicios necesarios que permitieron obtener las Ã³rdenes de aprehensiÃ³n respectivas, logrando con ello la detenciÃ³n de L.L.A., quien en la Ã©poca de los hechos se desempeÃ±aba como policÃ­a municipal de Santiago Jocotepec.

Por lo pronto, L.L.A., fue puesto a disposiciÃ³n de la autoridad que lo requiriÃ³ para determinar su situaciÃ³n jurÃ­dica legal.