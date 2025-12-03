El Senado oficializa la llegada de Ernestina Godoy a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores oficialistas y de Movimiento Ciudadano aprobaron el nombramiento de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras salida de Alejandro Gertz Manero.

Alrededor del mediodía, las tres aspirantes propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum –Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Borjoges Beltrán– arribaron al Pleno del Senado para sus comparecencias.

Alrededor de las 15:30 horas, los senadores realizaron la votación por célula y con 97 votos a favor, 11 votos nulos y 19 en contra de la terna, designaron a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR para los siguientes nueve años.

Previamente, los grupos parlamentarios cuestionaron a las candidatas, aunque la mayoría de las preguntas iban dirigidas a Ernestina Godoy.

Al responder los cuestionamientos de los senadores, Ernestina Godoy aseguró que no fabricará culpables ni realizará persecuciones políticas, y enfatizó que no habrá impunidad.

“No fabricaremos culpables, no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles.

“Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado, y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado. Pero también manifestar, no se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos. La procuración de justicia que propongo es aquella leal a los bienes y valores de la patria, sin ninguna posibilidad de negociación. La justicia no se negocia”, enfatizó.

La nueva titular de la FGR también afirmó que la seguridad enfrenta nuevos desafíos históricos y nuevos retos derivados de la evolución del fenómeno criminal, ya que el crimen opera con tecnologías sofisticadas, con presencia transnacional y con estructuras financieras complejas.

Afirmó que, frente a esa realidad, es necesaria una Fiscalía que actúe con coordinación, inteligencia y con visión de Estado.

“Es imperativo combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción. Frente a esta realidad, lo digo con firmeza, una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso. La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de estado.

“Es necesaria y se construye día a día, no solo con las autoridades en materia de seguridad pública, sino también con las fiscalías locales, los organismos protectores de derechos humanos, las comisiones nacional y estatal de búsqueda de personas, entre otras instituciones”, detalló.

El decálogo de Movimiento Ciudadano

La bancada de Movimiento Ciudadano votó por la designación de Ernestina Godoy, ya que le entregaron un decálogo de compromisos públicos que la nueva fiscal debe realizar al ser la titular. Al final de su discurso, Ernestina Godoy afirmó que lo haría suyo y se comprometió públicamente a llevarlo a cabo.

El coordinador de la bancada emecista, Clemente Castañeda, dijo antes de la votación que su partido apoyaría a Ernestina Godoy si ella se comprometía a recibir y llevar a cabo su decálogo.

“Nosotros no hemos decidido el sentido de nuestro voto. Como ustedes lo saben, el día de ayer presentamos un decálogo de compromisos públicos que a nuestro juicio debe de asumir quien llegue a la Fiscalía.

“Si se suscribe ese documento íntegramente, nosotros estaríamos valorando el sentido de nuestro voto. Lo digo con todas sus letras, no hay ninguna duda de que Ernestina Godoy será la próxima fiscal. Es una decisión tomada por la presidenta, por la mayoría… si se asume el compromiso público claro que sí (votarían por ella).