En caso de presidir la FGR, ¿procederá contra Adán Augusto?: Lilly Téllez cuestiona a Godoy

La senadora panista, Lilly Téllez cuestiona a Ernestina Godoy, durante comparecencia por la titularidad de la FGR en la Cámara alta, el miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante la comparecencia de las tres personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para presidir la Fiscalía General de la República (FGR), la senadora del PAN Lilly Téllez cuestionó a Ernestina Godoy, si es fiscal perseguirá a Adán Augusto López por sus presuntos vínculos con la organización criminal La Barredora.

La senadora del PAN también afirmó que Adán Augusto López, envió mensajes a legisladores para sean dóciles al cuestionarla, ya que, resaltó, que quien la cuestione con dureza será enemigo personal.

“Licenciada Godoy, solicito contestes sí o no a mis preguntas. El narcosenador Adán Augusto López envió mensajes a senadores para que hoy seamos dóciles ante usted bajo amenaza de que usted será enemiga personal de quien la cuestione con dureza. ¿Usted lo ordenó? ¿Sabía de la amenaza?

“¿Va a proceder contra Adán López por ser padrino del cártel de La Barredora por enriquecimiento ilícito y financiamiento ilegal de campañas de Morena? ¿Va a dar impunidad a Adán López porque él operó para que usted llegue a ser fiscal? ¿Va a atender las pruebas del ejército mexicano contra Adán Augusto López?”, cuestionó.

La senadora albiazul también cuestionó si Godoy investigaría a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por enriquecimiento ilícito y también la preguntó que si Estados Unidos solicita a algún morenista lo extraditará.

“¿Va a enterrar las carpetas de investigación contra Andy López Beltrán por enriquecimiento ilícito, robo y contrabando de gasolina y asociación delictuosa con cárteles? ¿Va a enterrar investigaciones sobre huachicol fiscal de sobrinos del secretario de Marina de AMLO? ¿Va a continuar interviniendo mi teléfono como la comprobó el ‘New York Times’? ¿Si Estados Unidos solicita extradición de narcopolíticos como Rocha, Villarreal, Durazo y Mario Delgado los va a entregar?, preguntó.