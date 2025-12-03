Este es el decálogo con el que Ernestina Godoy aseguró el voto de Movimiento Ciudadano

Ernestina Godoy al tomar protesta como titular de la FGR. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, afirmó que "hará suyo” el decálogo que propuso la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).

Durante sus respuestas en el Pleno del Senado, la fiscal aseguró que hará suyo el decálogo que le entregó el coordinador de MC, Clemente Castañeda, quien afirmó que los puntos que presentan forman una parte sustantiva de una institución que merece fortalecerse.

"Solo me refiero al decálogo que ha presentado Movimiento Ciudadano y que les puedo decir que lo hago mío. Lo firmo y me comprometo públicamente a que estas son las acciones que vamos a encomendar”, dijo Ernestina Godoy.

Los diez puntos que presentó el partido emecista son los siguientes:

Primero: Trabajar de manera permanente con las víctimas de delitos familiares y colectivos de derechos humanos.

Segundo: Emprender una reingeniería institucional para construir una Fiscalía eficiente, profesional y accesible.

Tercero: Expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia.

Cuarto: Contar con un cuerpo ministerial mejor equipado y formado.

Quinto: Facilitar la denuncia, profesionalizar y agilizar la investigación de delitos.

Sexto: Evaluar y consolidar el sistema penal acusatorio.

Séptimo: Priorizar la investigación y persecución de los homicidios, desapariciones y reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado.

Octavo: Garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses en coordinación con las fiscalías estatales.

Noveno: Evaluar la prisión preventiva oficiosa para limitarla a los casos donde sea estrictamente necesaria y justificada.

Décimo: Garantizar un acceso pleno, imparcial y efectivo a la justicia, eliminar la impunidad en todas sus formas y hacer que las personas vuelvan a confiar en las fiscalías, erradicando el uso faccioso de la justicia.

El coordinador de la bancada emecista, Clemente Castañeda, dijo previamente en la sesión que su partido apoyaría a Ernestina Godoy como nueva fiscal si ella se comprometía a recibir y llevar a cabo su decálogo.