Iniciativa para la jornada laboral de 40 horas llega al Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la iniciativa para la reducción de jornada laboral de 40 horas.

En sus redes sociales, la senadora morenista afirmó que propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada.

“Acabamos de recibir en el @senadomexicano una iniciativa histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

“Esta propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada. Es también una muestra de sensibilidad y compromiso que la presidenta @ClaudiaShein demuestra con el pueblo de México”, compartió.

La iniciativa será discutida el siguiente periodo ordinario que inicia en febrero, ya que el actual periodo legislativo termina según la ley el próximo 15 de diciembre.