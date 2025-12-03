Iniciativa para la jornada laboral de 40 horas llega al Senado; proponen aplicarla en forma gradual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la iniciativa para la reducción de jornada laboral de 40 horas.

En sus redes sociales, la senadora morenista afirmó que propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada.

“Acabamos de recibir en el @senadomexicano una iniciativa histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

“Esta propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada. Es también una muestra de sensibilidad y compromiso que la presidenta @ClaudiaShein demuestra con el pueblo de México”, compartió.

La iniciativa será discutida el siguiente periodo ordinario que inicia en febrero, ya que el actual periodo legislativo termina según la ley el próximo 15 de diciembre.

Propuesta gradual

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría al Senado el proyecto de reforma para que, a partir del 2026, se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta concretar en el 2030, con lo que se beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.

“Se ha demostrado en el mundo entero, recientemente leí una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas porque ha representado mayor productividad para las empresas, incluso en el caso de servicios, hotelería, y otras áreas. Por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual, entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial sino en algunos de ellos, incluso, mayor productividad y es un acuerdo de consenso”, dijo en la conferencia mañanera.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, con ello, entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero 2027 comienza la primera reducción de dos horas.

Detalló que la propuesta implica que, a partir del 1 de enero de cada año se hará efectiva la reducción.

En 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028 de 44; en 2029 de 42 y en 2030 de 40.

La reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones. Además, con las modificaciones, por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.