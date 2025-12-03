“La decisión está tomada”: Alito Moreno sobre proceso para elegir a titular de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que el proceso de selección para la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) es una simulación, ya que resaltó que la decisión está tomada para que sea Ernestina Godoy la nueva fiscal.

En conversación con medios, el también presidente del PRI enfatizó que se hizo un asalto a la Fiscalía y “retiraron” a su titular por las investigaciones en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, huachicol fiscal y los pactos de Morena con el crimen organizado.

“Lo hemos señalado, todo el proceso que se dio no era el adecuado, se hizo un asalto a una institución importante porque se retiró a quien estaba en la fiscalía, porque obviamente había no sólo los indicios, había señalamientos claros de expedientes de investigación, no sólo contra López Obrador, contra su familia, el tema del huachicol fiscal, el tema que ocurre hoy de los pactos que tienen los políticos de Morena con el crimen organizado.

La decisión está tomada, este proceso que se ha dado, pues todos sabemos el resultado que va a tener y lo importante es que se conduzca siempre con responsabilidad”, enfatizó.

El legislador tricolor afirmó que estarán vigilantes a la labor que realice la nueva fiscal, ya que afirmó que no puede realizar persecuciones políticas a quien piense diferente, por lo que adelanto que sí eso ocurre lo denunciarán a nivel nacional e internacional.

“Entonces habremos de ver el comportamiento que tenga, nadie puede estar por encima de la ley, pero carpetas fabricadas, escuchas, audios filtrados, persecuciones, amedrentamiento contra quienes piensan distinto, bueno, pues eso lo habremos de ver, pero no nos vamos a callar y lo vamos a denunciar a nivel nacional y a nivel internacional como lo hemos hecho, no podemos permitir que eso suceda en México”, puntualizó.