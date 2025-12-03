Se prevÃ© cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de MÃ©xico . Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN) pronostica para este jueves ambiente gÃ©lido y lluvias fuertes a causa del frente frÃ­o 18.

En su pronÃ³stico para el 4 de diciembre, el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) detallÃ³ las entidades en las que se anticipan heladas y probable caÃ­da de nieve o aguanieve.

Durante la noche del miÃ©rcoles y madrugada del jueves, un nuevo sistema frontal (nÃºmero 18) se aproximarÃ¡ e ingresarÃ¡ sobre la frontera norte de la RepÃºblica Mexicana.

InteraccionarÃ¡ con el abundante ingreso de humedad propagado por el rÃ­o atmosfÃ©rico, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur; chubascos en Sinaloa, Durango y Chihuahua; asÃ­ como lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Zacatecas y Jalisco.

PrevalecerÃ¡ el ambiente frÃ­o a muy frÃ­o sobre el norte de MÃ©xico, con posible caÃ­da de aguanieve o lluvia engelante en sierras de Chihuahua (sur), Durango y Sinaloa, ademÃ¡s de vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilÃ³metros por hora en Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, canales de baja presiÃ³n sobre el occidente, noreste y sureste del paÃ­s, aunados al ingreso de humedad procedente del ocÃ©ano PacÃ­fico, golfo de MÃ©xico y mar Caribe, ocasionarÃ¡n lluvias con intervalos de chubascos y descargas elÃ©ctricas en el Estado de MÃ©xico y Chiapas, ademÃ¡s de lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las MontaÃ±as, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Campeche.

Asimismo, se pronostica viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y viento de componente norte con rachas de 40 a 50 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. El frente nÃºmero 17 se extiende con caracterÃ­sticas cÃ¡lidas sobre el noroeste del golfo de MÃ©xico y ha dejado de afectar al paÃ­s.

Chubascos y lluvias fuertes

El jueves, el sistema frontal (nÃºmero 18) se extenderÃ¡ sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionarÃ¡ con una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y el rÃ­o atmosfÃ©rico generando chubascos y lluvias fuertes en el norte el paÃ­s, con lluvias puntuales muy fuertes, que podrÃ­an generar encharcamientos e inundaciones en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

De igual forma, se pronostica un nuevo descenso de temperatura en la citada regiÃ³n, fuertes rachas de viento y probable caÃ­da de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A su vez, canales de baja presiÃ³n en el interior del paÃ­s, aunado al ingreso de humedad procedente del ocÃ©ano PacÃ­fico, golfo de MÃ©xico y mar Caribe, ocasionarÃ¡n chubascos con descargas elÃ©ctricas en Nayarit, QuerÃ©taro (regiÃ³n Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Valle de MÃ©xico

Por la maÃ±ana, se prevÃ© cielo parcialmente nublado, ambiente frÃ­o a fresco en la regiÃ³n, y muy frÃ­o con bancos de niebla en zonas altas del Valle de MÃ©xico.

Por la tarde, ambiente templado a cÃ¡lido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de MÃ©xico y lluvias aisladas en la Ciudad de MÃ©xico, las cuales podrÃ­an acompaÃ±arse con descargas elÃ©ctricas.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 10 a 12 Â°C y la mÃ¡xima de 24 a 26 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 4 a 6 Â°C y una mÃ¡xima de 21 a 23 Â°C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrÃ­an generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de rÃ­os y arroyos.

Las rachas de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

PronÃ³stico de lluvias para el jueves 04 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­ (regiones Altiplano, Media y Huasteca), Nayarit, QuerÃ©taro (regiÃ³n Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Estado de MÃ©xico, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guanajuato, Ciudad de MÃ©xico, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle SerdÃ¡n, Valle de Atlixco y Matamoros, AngelÃ³polis, TehuacÃ¡n-Sierra Negra, y Mixteca), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las MontaÃ±as y Papaloapan), Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.

Probabilidad de caÃ­da de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

PronÃ³stico de temperaturas para el jueves 04 de diciembre:

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Sinaloa (sur), Nayarit, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -10 a -5 Â°C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Jalisco, MichoacÃ¡n, Guanajuato, QuerÃ©taro e Hidalgo.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el jueves 04 de diciembre: