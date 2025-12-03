Se discute en el Senado quiÃ©n serÃ¡ la nueva titular de la FGR; Ernestina Godoy en la terna

Ernestina Godoy acudiÃ³ a la sede del Senado . Foto: Montserrat LÃ³pez

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La exconsejera jurÃ­dica de la Presidencia, Ernestina Godoy arribÃ³ esta maÃ±ana al Senado de la RepÃºblica, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviÃ³ la terna para elegir a la nueva titular de la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR).

Ernestina Godoy acudiÃ³ a la sede del Senado alrededor de las 11:45 horas, la exconsejera jurÃ­dica no dio declaraciones a los medios que ya la esperaban en la entrada del sÃ³tano uno que da a la entrada de la Junta de CoordinaciÃ³n PolÃ­tica (Jucopo).

Este dÃ­a se prevÃ© se lleven a cabo las comparecencias de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum y este mismo dÃ­a se elija a la nueva titular de la FGR.

Las propuestas son las siguientes: Ernestina Godoy Ramos, Luz MarÃ­a Zarza Delgado y Maribel Bojorges BeltrÃ¡n.