Se discute en el Senado quiÃ©n serÃ¡ la nueva titular de la FGR; Ernestina Godoy en la terna

FGR
Se discute en el Senado quiÃ©n serÃ¡ la nueva titular de la FGR; Ernestina Godoy en la ternaLa exconsejera jurÃdica de la Presidencia acudiÃ³ a la sede del Senado alrededor de las 11:45 horas, la exconsejera jurÃdica no dio declaraciones a los medios; comparecerÃ¡n tambiÃ©n Luz MarÃa Zarza Delgado y Maribel Bojorges BeltrÃ¡n
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La exconsejera jurÃdica de la Presidencia, Ernestina Godoy arribÃ³ esta maÃ±ana al Senado de la RepÃºblica, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviÃ³ la terna para elegir a la nueva titular de la FiscalÃa General de la RepÃºblica (FGR).
Ernestina Godoy acudiÃ³ a la sede del Senado alrededor de las 11:45 horas, la exconsejera jurÃdica no dio declaraciones a los medios que ya la esperaban en la entrada del sÃ³tano uno que da a la entrada de la Junta de CoordinaciÃ³n PolÃtica (Jucopo).
Este dÃa se prevÃ© se lleven a cabo las comparecencias de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum y este mismo dÃa se elija a la nueva titular de la FGR.
Las propuestas son las siguientes: Ernestina Godoy Ramos, Luz MarÃa Zarza Delgado y Maribel Bojorges BeltrÃ¡n.