Senado recibe terna enviada por Sheinbaum para ser titular de la FGR; incluye a Ernestina Godoy

La presidenta Claudia Sheinbaum tambiÃ©n lo anunciÃ³ en su conferencia maÃ±anera, donde destacÃ³ "es tiempo de mujeres", para responder a los cuestionamiento de la elecciÃ³n donde solo se incluyenron a mujeres.
miÃ©rcoles, 3 de diciembre de 2025 · 10:31

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo informÃ³ que recibiÃ³ de la Presidenta Claudia Sheinbaum la terna para elegir a la titular de la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR).  

En sus redes sociales, la senadora dio a conocer los tres nombres que propuso la presidenta Sheinbaum:  

  • Ernestina Godoy 
  • Luz MarÃ­a Zarza Delgado  
  • Maribel Bojorges BeltrÃ¡n 

Este mismo dÃ­a se prevÃ© que el Senado realice las comparecencias y el Pleno elija a la nueva titular de la FGR, tras salida de Alejandro Gertz Manero. 

