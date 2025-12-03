Senado recibe terna enviada por Sheinbaum para ser titular de la FGR; incluye a Ernestina Godoy

Ernestina Godoy, Luz MarÃ­a Zarza Delgado y Maribel Bojorges BeltrÃ¡n en la terna para la FGR. Foto: CUARTOSCURO y redes

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo informÃ³ que recibiÃ³ de la Presidenta Claudia Sheinbaum la terna para elegir a la titular de la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR).

En sus redes sociales, la senadora dio a conocer los tres nombres que propuso la presidenta Sheinbaum:

Ernestina Godoy

Luz MarÃ­a Zarza Delgado

Maribel Bojorges BeltrÃ¡n

Este mismo dÃ­a se prevÃ© que el Senado realice las comparecencias y el Pleno elija a la nueva titular de la FGR, tras salida de Alejandro Gertz Manero.

uD83DuDD38Maribel Bojorges BeltrÃ¡n pic.twitter.com/AeyX8QWolM — Laura Itzel Castillo JuÃ¡rez (@LauraI_Castillo) December 3, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum tambiÃ©n lo anunciÃ³ en su conferencia maÃ±anera, donde destacÃ³ "es tiempo de mujeres", para responder a los cuestionamiento de la elecciÃ³n donde solo se incluyenron a mujeres.