Senado recibe terna enviada por Sheinbaum para ser titular de la FGR; incluye a Ernestina Godoy

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo informÃ³ que recibiÃ³ de la Presidenta Claudia Sheinbaum la terna para elegir a la titular de la FiscalÃa General de la RepÃºblica (FGR).
En sus redes sociales, la senadora dio a conocer los tres nombres que propuso la presidenta Sheinbaum:
- Ernestina Godoy
- Luz MarÃa Zarza Delgado
- Maribel Bojorges BeltrÃ¡n
Este mismo dÃa se prevÃ© que el Senado realice las comparecencias y el Pleno elija a la nueva titular de la FGR, tras salida de Alejandro Gertz Manero.
La presidenta Claudia Sheinbaum tambiÃ©n lo anunciÃ³ en su conferencia maÃ±anera, donde destacÃ³ "es tiempo de mujeres", para responder a los cuestionamiento de la elecciÃ³n donde solo se incluyenron a mujeres.