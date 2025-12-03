Sheinbaum confirma asistencia al sorteo del Mundial 2026 en Washington

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmÃ³ que sÃ­ asistirÃ¡ al sorteo del Mundial 2026 en Washington.

La mandataria adelantÃ³ que maÃ±ana darÃ¡ los detalles de su viaje y que todavÃ­a no estÃ¡ definida si tendrÃ¡ una reuniÃ³n con su homÃ³logo estadunidense Donald Trump.

"Yo creo que sÃ­ voy a ir, maÃ±ana les platicamos cÃ³mo va a estar, es un evento muy corto, ayer hablÃ© con el presidente la FIFA (Gianni Infantino) y tambiÃ©n SecretarÃ­a de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a travÃ©s del Departamento de Estado de Estados Unidos, por supuesto que estoy invitada, estarÃ­a contento el presidente Trump de recibirnos allÃ¡".

"Va el primer ministro de CanadÃ¡, el presidente Trump y su servidora, nada mÃ¡s estarÃ­a en la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver quÃ© grupo nos tocarÃ­a encabezar, ya despuÃ©s nos retiramos y ya vienen todos los grupos cÃ³mo se van definiendo, es un evento muy corto", explicÃ³ la presidenta Sheinbaum.