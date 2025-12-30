ABCD Arquitectura: contratos, fallos y adeudos en la Línea Z del Corredor Interoceánico

PACHUCA, Hgo. (apro).- En menos de un mes, entre junio y julio de 2024, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., entidad paraestatal del Gobierno de México encargada de operar y mantener la infraestructura ferroviaria del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), otorgó cinco contratos por 346.8 millones de pesos a la empresa ABCD Arquitectura S.A. de C.V. para obras en vías, cunetas, subdrenes, así como estudios e inspecciones de las vías férreas de la Línea “Z”.

Aunque en tres licitaciones públicas fue elegida por el criterio de “mejor propuesta económica”, en dos casos empresas que ofertaron más bajo fueron descalificadas por falta de certeza en cuanto a maquinaria y trabajadores, criterios en los que ABCD Arquitectura falló durante la ejecución de obras, al enfrentar acusaciones por parte de obreros y proveedores por incumplimientos de pagos.

La firma, con diez años de vida empresarial, accedió a este proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en las evaluaciones técnicas se evidenció la nula experiencia en el ámbito del que se encargaría, aun cuando siempre obtuvo puntajes altos en los dictámenes.

Este domingo 28 de diciembre de 2025, el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, ocasionó el deceso de 13 personas, además de que 98 más resultaron lesionadas. De los heridos, 36 permanecen hospitalizados, algunos en estado grave.

Es la misma vía en la que intervino esta firma con sede en la alcaldía Coyoacán, pero constituida en Puebla, mediante ejecución y supervisiones de obras, en ocasiones a través de participaciones conjuntas con otras compañías; de igual forma, en dos procedimientos por adjudicación directa la solicitud de evaluación y de análisis técnicos, así como el desarrollo de los mismos, más la notificación a todas las áreas implicadas y a los propios empresarios ocurrió en un mismo día.

Los criterios en los contratos

El 18 de junio del año anterior, la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Obra Pública de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec falló en favor de ABCD Arquitectura para que, en participación conjunta con Construcción y Mantenimiento Ferroviario S.A. de C.V. estuvieran a cargo de la “Puesta de la vía férrea Línea "Z" a clase 4, del PK 4+709 al 95+928, a base de sustitución de riel a 115 LBS/YD, durmientes de concreto y balasto”, por un monto de 245 millones 44 mil 567.40 pesos.

La sesión fue presidida por el titular de la Gerencia de Adquisiciones, Juan Manuel Mendieta Irala en la sala de juntas de las oficinas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en la colonia Centro de Coatzacoalcos, Veracruz. A su vez, la firma ganadora fue representada por Erick Adair Chagala Chagala.

La propuesta de ABCD Arquitectura (211.2 millones de pesos (mdp), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA)) era superior a la de Regiomontana de Construcción y Servicios S.A.P.I. S.A. de C.V. (182.3 mdp), que presentó la oferta más baja para laborar en conjunto con Construcciones Urales S.A. de C.V. y Consorcio Ferroviario FIT S.A. de C.V., pero fueron descartados por obtener menos de 37.5 puntos (35.12).

Ellos fueron declarados insolventes técnicamente, al igual que tres propuestas más encabezadas por OB Ingeniería y Suministros S.A de C.V., Rafa Cava S. de R.L. de C.V., y Constructora Sanir S.A. de C.V.

Aunque Imeval de Occidente, en participación conjunta con Grupos Constructor Diamante, obtuvo un puntaje superior a ABCD Arquitectura (43.61 contra 38.48), fue descartado por el criterio económico, ya que su propuesta era de 255.2 millones de pesos, sin considerar el IVA.

La evaluación técnica de las proposiciones estuvo a cargo del capitán de navío Gilberto Fernando Mellado Azahar.

De la revisión de propuestas y los dictámenes se desprende que Regiomontana de Construcción y Servicios –la firma con la propuesta más baja– fue descartada por los criterios de “mano de obra” al no presentar categorías de oficiales especializados. En este concepto, ABCD Arquitectura acumularía quejas en obras a su cargo en el Tren Interoceánico por incumplimiento de pago a obreros.

También, el equipo de inspectores estimó que Regiomontana de Construcción no garantizaba seguridad en cuanto a maquinaria, porque de la relación de equipo que presentó sólo 14.89 por ciento le pertenecía. Este es otro concepto en el que ABCD Arquitectura recibió acusaciones posteriores, por impago a proveedores que arrendaron maquinaria y pipas, por montos de hasta cuatro millones de pesos, según denuncias públicas.

Con base en las especificaciones del contrato FIT-GARMOP-OP-Z-25-2024, referido en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la puesta de la vía férrea de la Línea “Z” a cargo de ABCD Arquitectura debía ser supervisada directamente por el administrador del contrato, quien, en caso de irregularidades, estaba obligado a iniciar los procedimientos correspondientes.

Apenas siete días antes de recibir ese contrato, ABCD Arquitectura, igualmente mediante participación conjunta con Construcción y Mantenimiento Ferroviario, había recibido otra asignación por 48 millones 843 mil 460.42 pesos para “Nivelación y alineación mecanizada en la Línea “Z”, Tramo de Medias Aguas Pk. Z-95+928 a Salina Cruz Pk. 308+100”.

Ese fallo ocurrió en las mismas oficinas en Coatzacoalcos, pero el 11 de junio, en un acto presidido por el propio José Manuel Mendieta Irala.

El 30 de mayo previo, en la Presentación y Apertura de Proposiciones, ABCD Arquitectura ofertó el servicio más caro, 42.1 millones sin IVA, contra los 37.4 millones de Imeval de Occidente S.A. de C.V. y los 32 millones 948 mil 776.30 pesos de Construcciones y Maquinaria SEF S.A. de C.V., el ofertante más bajo.

Ambas empresas con menor costo fueron de nuevo descartadas por “insolvencia técnica”, de acuerdo con el dictamen igualmente validado por el capitán de navío Gilberto Fernando Mellado Azahar.

Construcciones y Maquinaria SEF fue ponderada a la baja en el indicador de “Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos”, por no presentar “adecuadamente” el organigrama de su personal, también en “Capacidad de los recursos humanos”, porque la persona que proponía como superintendente de la obra ya tenía otra responsabilidad con la misma entidad contratante; no contar con personal con discapacidad y tener deuda activa fue otro de los criterios para descartarla.

En todos los casos ABCD Arquitectura tuvo puntajes máximos en sus evaluaciones, excepto en el de incluir personal con discapacidad, y en el de “Experiencia y especialidad”, porque sólo tenía cuatro contratos similares previos al que iba a ejecutar; aún así, consiguió 4.80 de los 6 puntos disponibles.

Asimismo, en “Cumplimiento de contratos”, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec conoció que la empresa sólo acreditaba el cumplimiento de tres contratos anteriores, mediante copia simple de actas de entrega-recepción, por lo que tuvo 1.50 de 5 puntos. Pese a ese condicionante, ganaría también siete días después el contrato por 245 millones de pesos, el más alto transparentado.

Entre los pormenores de la obra “Nivelación y alineación mecanizada en la Línea “Z”, estaban realizar “Estudios, proyectos y obra (proyecto integral) para que los puentes ubicados en los PK: ZA-8+280, Z 43+560, Z 68+420 y Z 79+890 cumplan con la reglamentación y especificaciones para una vía clase 4 con resistencia de carga Cooper E-80.

Pero antes de estos contratos, el 6 de junio ABCD Arquitectura había recibido otro: En participación conjunta con Grupo Arcodem S.A. de C.V., ganó el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-04-2024 por 16 millones 559 mil 467.26 pesos para la “Construcción y reconstrucción de cunetas y subdrenes en la línea “Z”, tramo de Coatzacoalcos KM. Z-04+709 a Medias Aguas KM. Z-95+928”.

Entre cinco contendientes, la propuesta de esta constructora, que en el Padrón de Contratistas de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tiene como representante legal a Iván Alan Ramírez Díaz, fue la más baja.

Además de estos contratos, ABCD Arquitectura consiguió dos más por inspecciones ultrasónica y geométrica de vía férrea en la Línea “Z”. El primero, por 18 millones 933 mil 493.88 pesos (FIT-GARMOP-S-Z-36-2024), en tanto que el segundo ascendió a 17 millones 381 mil 907.97 pesos (FIT-GARMOP-S-Z-35-2024).

Los dos contratos los recibió el mismo día, el 2 de julio de 2024, igualmente en procesos autorizados por el encargado de la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Obra Pública, José Manuel Mendieta Irala, tras evaluaciones técnicas avaladas por el capitán navío Gilberto Fernando Mellado.

Las revisiones técnicas, las solicitudes previas, los fallos, las comunicaciones, están firmadas el mismo día: 2 de julio. Es decir, aquel día, Mendieta envió al capitán Mellado los oficios FIT-GARMOP-316-2024 y FIT-GARMOP-316-2024 para solicitarle que analizara detalladamente las propuestas; Mellado le contestó ese mismo día con los documentos FIT-ST-GFMA-476-2024 y FIT-ST-GFMA-477-2024 que, tras la revisión técnica, la empresa sí cumplía con los requerimientos para recibir los contratos por adjudicaciones directas, sin competición con otras propuestas.

Tras este intercambio, el mismo 2 de julio el funcionario José Manuel Mendieta giró los oficios para notificar a la empresa ganadora.

ABCD Arquitectura fue constituida mediante la Escritura Pública No. 9,492 pasada ante la fe del notario No. 51 de la ciudad de Puebla, Margarita Fernández de Lara Ruiz, el 6 de septiembre de 2012. Once días después, el 17 de septiembre, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad y el Comercio con el folio 48056*2. Sin embargo, no hay registros públicos de más asignaciones contractuales, mediante la PNT.

Desde enero de 2024 –año en el que se hizo de los contratos para el Tren Interoceánico– su representante legal es Iván Alan Ramírez Díaz; su domicilio fiscal es Calzada de Tlalpan número 2969 (piso 7) en la colonia Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, Ciudad de México.

A finales de 2025, ABCD Arquitectura, actor clave en la construcción de infraestructura para la obra férrea, fue evidenciada por acumular deudas con obreros y prestadores de servicios, incumpliendo convenios de pago firmados.

Tras el percance que causó la muerte de 13 personas y lesiones en 98 más, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento. La indagatoria incluye la revisión de obra y los entes involucrados en todos los procedimientos.