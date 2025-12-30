Año Nuevo 2026: cómo operarán Metro y Metrobús el 31 de diciembre y 1 de enero

Información de operación del Metro y Metrobús en CDMX durante el 31 de diciembre y 1 de enero e 2026 para planear traslados.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro informaron los horarios de operación del Metro y del Metrobús para el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, conforme a los ajustes habituales por las celebraciones de Año Nuevo. La información fue publicada en los canales oficiales del Metro y en los comunicados del Metrobús.

Horario del Metro CDMX para el 31 de diciembre de 2025

El Metro operará con horario especial de fin de año el 31 de diciembre de 2025.

El servicio iniciará a las 05:00 horas y concluirá a las 23:00 horas, con salidas de los últimos trenes desde terminales cerca de las 22:30 horas.

La programación corresponde a la disposición que el sistema aplica cada cierre de año para mantener la operación en periodos de menor demanda y garantizar traslados en horarios previos a las celebraciones de Nochevieja.

Horario del Metro CDMX para el 1 de enero de 2026

El 1 de enero de 2026, el Metro funcionará en horario de día festivo.

Las estaciones abrirán a las 07:00 horas y el servicio concluirá a las 00:00 horas.

La dependencia recordó que esta programación aplica para toda la red y forma parte del esquema operativo que cada año se implementa durante el inicio del año nuevo.

Horario del Metrobús CDMX para el 31 de diciembre de 2025

El Metrobús ajustará su servicio el 31 de diciembre de 2025.

Todas sus líneas iniciarán operación a las 04:30 horas y concluirán a las 21:00 horas.

El sistema confirmó que algunas líneas mantendrán circulación extendida hasta la 01:00 horas del 1 de enero de 2026, con el fin de atender la movilidad nocturna relacionada con los traslados del cierre de año.

Horario del Metrobús CDMX para el 1 de enero de 2026

El Metrobús operará de 05:00 horas a 00:00 horas el 1 de enero de 2026.

El servicio de todas las líneas mantendrá la programación correspondiente a un día festivo, conforme a lo anunciado por la administración del sistema.

La dependencia reiteró que los horarios buscan asegurar conexión entre líneas y continuidad en los desplazamientos durante el inicio del año.

Recomendaciones para usuarios ante los ajustes de Año Nuevo

Las autoridades recomendaron planificar traslados tomando en cuenta las modificaciones de ambos sistemas para los dos días festivos.

El llamado incluye revisar actualizaciones en los canales oficiales antes de viajar debido a que los horarios pueden ajustarse conforme a las condiciones operativas del día.

Los servicios recordaron que los ajustes siguen los lineamientos que se aplican cada fin de año para garantizar disponibilidad en horas de mayor demanda durante las celebraciones.