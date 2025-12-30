EU alista envío de militares a México para 2026

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Durante el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum han ingresado a México 540 militares extranjeros, principalmente de Estados Unidos, para diversas actividades como adiestramiento y entrenamientos para los elementos castrenses mexicanos.

Además de esos ingresos al país que el Senado ha autorizado, se espera que el 13 de enero próximo se autorice, en sesión extraordinaria, el ingreso de otros 29 elementos: 19 de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL y 10 elementos del 7 Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina estadunidense, quienes permanecerán en México del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

Dos meses después de la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum ocurrió la primera solicitud por parte del Poder Ejecutivo al Senado para el ingreso de los militares estadunidenses de élite, del Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte, para el adiestramiento denominado “Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, quienes estuvieron en México del 27 de enero al 28 de marzo de 2025.

En enero último la presidenta solicitó la autorización para el ingreso de 10 elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de EU para el curso "Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la SEMAR'; estos elementos permanecieron del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

El 19 de marzo la titular del Ejecutivo solicitó otra autorización para el ingreso de 155 elementos de Fuerzas de Infantería de Marina del Comando Norte del ejército de EU para el “Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025” y estuvieron en el país del 24 de marzo al 23 de abril de 2025.

Ese mismo día solicitó el ingreso de otros 11 elementos del 7 Grupo de Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte para el “Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjuntos (JCET)”; los elementos estuvieron en el país del 7 de abril al 15 de mayo.

Un mes después, un nuevo permiso para el ingreso al país de 13 militares de la Fuerza Aérea de EU para la “Feria Aeroespacial México 2025” y estuvieron en México del 22 al 26 de abril de 2025.

Militares de élite en México. Cooperación binacional. Foto: X / @usairforce

Arribo de militares franceses

Ese mismo mes solicitó el permiso para el ingreso de una delegación de tropas francesas conformada por 32 elementos (nueve tripulantes y 23 militares) para el “Adiestramiento de Operaciones en Selva" y la “Ceremonia Conmemorativa a la Batalla de Camarón", quienes permanecieron en México del 12 de abril al 7 de mayo de 2025.

También ese mes la Presidencia solicitó la autorización para el ingreso de una delegación conformada por 120 elementos del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos para el “Ejercicio Especializado Conjunto 2025”. Los elementos estadunidenses estuvieron del 7 al 25 de julio de 2025.

En ese mismo día se solicitó otro permiso para el ingreso de 176 elementos de fuerzas armadas de Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Surinam, la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) y la Junta Interamericana de Defensa (JID) para el “Ejercicio de Ayuda Humanitaria Multinacional Operación Péekámba” y estuvieron en México del 20 al 26 de julio de 2025.

En septiembre último, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una autorización más para el ingreso de 12 elementos del Destacamento Operacional Alpha 715, del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército estadunidense para la actividad APA-2026 “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, para elementos de la Marina; ellos estuvieron en el país del 6 de octubre al 28 de noviembre y del 1 al 12 de diciembre pasado.