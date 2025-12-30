Los retos para la donación de órganos en México: 18 mil 912 personas esperan un trasplante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La donación de órganos es un tema de salud pública y de conciencia social que puede cambiar el destino de miles de personas, aunque en México, esta práctica sigue marcada por la desinformación, la desconfianza institucional y profundas desigualdades en el acceso a la salud.

De acuerdo con estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) actualizadas hasta noviembre de 2025, en nuestro país hay 18 mil 912 personas esperando un trasplante. De ese total, 16 mil 447 necesitan un riñón, 2 mil 226 una córnea, y decenas requieren hígado, corazón o páncreas, entre otros órganos.

Estos datos revelan una problemática que va más allá de la baja tasa de donación, sino que también abarca los tabúes culturales en torno al tema y un sistema de salud fragmentado, con capacidades limitadas para convertir la voluntad de donar en trasplantes efectivos.

De acuerdo con el Cenatra, la donación de órganos en México enfrenta pérdidas en cada etapa del proceso, que van desde el mantenimiento inadecuado del potencial donante hasta las negativas familiares por desinformación o desconocimiento de la voluntad del fallecido.

La ley vs. la práctica

La Ley General de Salud establece en el artículo 320 que “toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines previstos”, y regula tanto la donación post mortem como la donación en vida bajo estrictas condiciones.

Sin embargo, en la práctica, la voluntad manifestada no siempre es suficiente. Aunque una persona puede firmar su Tarjeta de Donador Voluntario o registrar su decisión en los sistemas oficiales, es la familia del posible donante quien, en la mayoría de los casos, tiene la última palabra, lo que se traduce en negativas frecuentes y pérdida de potenciales órganos salvavidas.

Los retos culturales

Además del Cenatra, expertos y autoridades de salud han señalado que el obstáculo principal para la donación en México no es clínico ni legal, sino cultural: la falta de información, los mitos sobre la donación y el temor de las familias frente a la muerte encefálica frenan la autorización de los procedimientos.

En septiembre pasado, el doctor Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de Donación de órganos y tejidos del Hospital Civil de Guadalajara, confirmó que en el país hay una deficiencia del 75% de donadores de órganos.

“Si sacamos en el registro que son aquí en México casi 20 mil pacientes, y que se han llevado a cabo cerca de cinco mil trasplantes, tenemos un rezago de 15 mil pacientes en espera. El porcentaje sigue en aproximadamente 75%, o sea, se necesitan más esfuerzos para fomentar esta cultura”, dijo durante una conferencia de prensa.

¿Cómo convertirse en donante en México?

Donación en vida

Personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades y compatibles con el receptor pueden donar riñón o parte del hígado, tras pruebas médicas y consentimiento informado.

Donación post mortem (acto voluntario que se decide en vida)

En casos de muerte encefálica -diagnosticada mediante criterios médicos- es posible donar múltiples órganos como corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas y tejidos como córneas, tendones o piel.

Para realizar una donación post mortem en México, es fundamental expresar claramente tu deseo de ser donante a tus familiares directos, en quienes caerá la decisión final al momento del fallecimiento.

Manifestar voluntad

El ciudadano puede firmar su tarjeta de donador voluntario o registrarse en los sistemas oficiales, pero es necesario que su familia esté al tanto para que autorice la donación cuando llegue el momento.

La tarjeta se puede obtener por medio del Registro Nacional de Donadores Voluntarios, en la página oficial del Cenatra: https://www.gob.mx/cenatra. También se puede solicitar escribiendo al correo cenatra@salud.gob.mx, o en el Consejo Estatal de Trasplantes de tu estado.

¿Quiénes no pueden donar?

De acuerdo con la Ley General de Salud:

Los menores de edad no pueden donar en vida, excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para lo que es vital el consentimiento expreso de los padres o representantes legales.

Las personas con discapacidad intelectual y otras personas sujetas a interdicción, no pueden donar en vida ni después de su muerte.

Las mujeres embarazadas en vida podrán donar solo en caso de que el receptor esté en peligro de muerte y siempre que no implique riesgo para la madre ni para el feto.

El desafío de la solidaridad

En reiteradas ocasiones, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) ha hecho llamados a la población para fortalecer la cultura del altruismo e incrementar la donación de órganos.

“Los trasplantes solo pueden realizarse gracias a la solidaridad de aquellos que donan sus órganos de manera altruista y voluntaria ya sea en vida o al morir. (...) Se necesita tener ese gesto de empatía, (...) un paciente en buenas condiciones puede beneficiar a más de siete personas con órganos y tejidos viables”, indicó la dependencia en noviembre de 2025.

Organizaciones civiles y autoridades sanitarias coinciden en que es indispensable fortalecer campañas de concientización, educación en salud pública y programas estatales que, además de informar, transformen percepciones y reduzcan las barreras culturales que frenan la donación de órganos en México.