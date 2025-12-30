Madres buscadoras de Michoacán realizan misa de fin de año para pedir por personas desaparecidas

Misa para pedir por el regreso de personas desaparecidas. Foto: Facebook / Buscando Tus Pasos, A.c.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para las madres buscadoras, las fiestas decembrinas no tienen sentido, pues la ausencia de un ser querido a causa del crimen organizado que azota al país deja como última esperanza un milagro religioso.

“Estas fechas son muy difíciles para la familia, para todos lo que lo queremos porque obviamente lo extrañamos mucho”, expresa la esposa de Juan Carlos, quien está desaparecido desde 2022, al medio UnoTV.

Integrantes del colectivo Buscando Tus Pasos, quienes como muchos otros han tenido que tomar las riendas para hallar el paradero de a quien no volvieron a ver, se reunieron el sábado 27 de diciembre en el municipio de Pátzcuaro en una misa para pedir por el regreso de personas desaparecidas.

La Parroquia del Santuario de la Virgen de Guadalupe, ubicada en el centro de la demarcación, albergó decenas de familias desoladas que colocaron cerca del atrio las fotografías de hijos, esposos, padres y otros familiares no localizados.

“Nosotros no celebramos Navidad. Desde el año pasado que mi hijo desapareció, no celebramos ya nada. Todo se nos rompió, todo se nos acabó”, expresó Alma Rodríguez, madre buscadora.

Alma es tan solo una las tantas madres buscadoras de Michoacán, en su caso, ella busca a su hijo Ángel Alejandro Córdoba Rodríguez, quien desapareció el 13 de septiembre de 2024 en el municipio de Uruapan a manos de un grupo armado.

“Que por favor dejen ir a mi hijo, si él les debía algo, yo creo que ya se los pagó, por favor, regrésenlo con bien. La gente que lo conoce sabe que era un buen muchacho, un muchacho trabajador desde niño, que siempre quiso ayudarme a sacar a sus hermanos adelante; me conocen a mí, saben que soy gente trabajadora. Por favor, regrésenlo o díganme dónde está”.

Así como ella, más de 50 mujeres forman parte del colectivo Buscando Tus Pasos, fundado por Olivia Guzmán, quien desde hace casi una década no ha logrado saber nada sobre su hijo Ezequiel Sosa Guzmán.

Revisando fosa por fosa en terrenos baldíos, con la esperanza de encontrar una señal sobre la identidad de una persona, el grupo de mujeres ha logrado localizar siete cuerpos tan solo en este año.

Para Olivia, este resultado representa “una satisfacción muy grande haber entregado tantos angelitos a sus familias”. Recuerda que las palabras de agradecimiento de quienes reciben la noticia son lo más significativo, “es lo que más te da fuerza para seguir”, declara al medio.

Durante la ceremonia religiosa no solo nombraron a las personas que siguen desaparecidas, sino que también se pronunciaron plegarias por el descanso de quienes después de tanto tiempo fueron encontrados.

“Hicimos búsqueda en colectivo, pasó tiempo cuando a mí me otorgaron una búsqueda para mi papá. La primera fue sin ningún resultado, hasta después, que, caminando por el cerro, se localizó a mi papá”, dice María del Rosario Ángel, quien no daba con el paradero de su padre.

Fue hasta el pasado 15 de diciembre que María pudo darle una sepultura a su padre, Marcos, quien estuvo desaparecido por poco más de un año.

El colectivo Buscando Tus Pasos ha sumado sus esfuerzos junto a las autoridades locales para atender los casos de desaparición por medio de la prevención y poder agilizar las labores de búsqueda con la iniciativa de crear una cédula en la materia.

“Si no creyéramos o no confiáramos, de qué nos agarraríamos, si no es de la fe, de que algo pueda pasar, de la manera que sea, pero que suceda”, expresa la esposa de Juan Carlos, quien tiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Datos sobre personas desaparecidas en Michoacán

Hasta el 31 de agosto de 2025, 6 mil 769 personas fueron reportadas como desaparecidas, mientras que 338 no han sido localizadas en Michoacán, según la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad federativa.

Entre las zonas que registran mayor incidencia se encuentran Morelia, Uruapan, Zamora, Coeneo, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zitácuaro, La Piedad, Tarímbaro, Hidalgo, Pátzcuaro, Jacona y Sahuayo.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Michoacán se posiciona en el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a cifras de personas desaparecidas y no localizadas.