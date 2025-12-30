Proponen que propaganda política impresa sea reciclable y hecha con material biodegradable

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada del Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, propuso una iniciativa de reforma al artículo 134 Constitucional para que establecer que toda propaganda política-electoral impresa deberá ser reciclable y fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.

La legisladora emecista señaló, en la exposición de motivos, que la generación de basura electoral se ha convertido en un problema ambiental relevante en México, derivado del uso masivo de propaganda impresa, plásticos, lonas, pendones y otros materiales de corta vida útil, que, tras las campañas, terminan en calles, barrancas y rellenos sanitarios.

Además, expuso que Greenpeace estimó que el proceso electoral 2023-2024, a nivel nacional, generó cerca de 20 mil toneladas de basura electoral, en su mayoría plásticos, lonas de PVC y vinilos. Mientras que el Observatorio Basura Cero CDMX calculó que entre el 4 y 8 por ciento de esa basura se dio en la Ciudad de México, aproximadamente entre 800 y mil 600 toneladas.

Ante ello, la legisladora resaltó que esa problemática exige una respuesta integral que involucre a autoridades electorales, gobiernos locales, partidos políticos y ciudadanía, así como el fortalecimiento de mecanismos de supervisión, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, implementar planes obligatorios de manejo de residuos de campaña y promover estrategias digitales de comunicación política.