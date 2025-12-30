Sheinbaum critica publicación de fotografías de víctimas del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el periódico El Universal por la publicación en su portada de fotografías de algunas víctimas fatales del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

La mandataria señaló que la publicación de las imágenes se realizó sin consultar a los familiares de las personas fallecidas.

"Qué falta de pudor periodístico, falta de humanidad, sin consultar a las víctimas, publicar sus fotografías… es inhumano, falta de solidaridad, es una bajeza… ¿cómo se atreven sin preguntarle a las víctimas?", expresó Sheinbaum.

Extendió la referencia a Reforma, al que describió como especializado en coberturas de ese tipo. Contrastó esta práctica con la respuesta solidaria de la población mexicana hacia las familias afectadas.

La portada de El Universal de este 30 de diciembre mostró rostros de víctimas identificadas en reportes previos del mismo medio, junto con encabezados sobre las advertencias ignoradas en auditorías al proyecto ferroviario, operado por el gobierno federal. El accidente dejó 13 personas muertas y decenas de lesionadas.

En México no existe regulación específica que prohíba la publicación de imágenes de víctimas en contextos noticiosos, aunque códigos de ética periodística recomiendan obtener consentimiento cuando sea posible y evitar el sensacionalismo.