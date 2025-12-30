Sheinbaum reitera apoyo permanente a víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el compromiso del gobierno federal con las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en la Línea Z, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

“A todas y todos se les va a seguir apoyando, tanto a las personas hospitalizadas como a quienes lamentablemente perdieron a un ser querido. Hemos dispuesto de un servidor público por cada familia para acompañarlos de manera permanente”, afirmó la mandataria, destacando que “es muy doloroso lo que ocurrió”.

El accidente dejó un saldo de 13 personas fallecidas (todas ya identificadas) y 98 lesionados, de los cuales alrededor de 36 permanecen hospitalizados, aunque ninguno en riesgo vital, según reportes del IMSS. El siniestro ocurrió en el tramo entre Nizanda y Chivela, cuando la locomotora principal descarriló, afectando varios vagones con 241 pasajeros a bordo.

Ayer lunes, Sheinbaum visitó personalmente hospitales en Tehuantepec y Salina Cruz, así como una funeraria, donde se reunió con lesionados y familiares de las víctimas.

La FGR investiga las causas del accidente, mientras el gobierno federal prioriza la atención a las víctimas y una revisión exhaustiva de la infraestructura para garantizar la seguridad antes de reanudar operaciones.

Para información o apoyo a familiares, está disponible la línea de la Secretaría de Gobernación: 55-22-30-21-06.