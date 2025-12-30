Conferencia matutina

Sheinbaum suspende conferencias mañaneras por celebraciones de fin de año

Durante la mañanera de hoy desde Palacio Nacional, la mandataria informó que las conferencias se reanudarán hasta el viernes 2 de enero de 2026.
martes, 30 de diciembre de 2025 · 10:23

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no habrá conferencia de prensa "mañanera" el 31 de diciembre de 2025 ni el 1 de enero de 2026, debido a las festividades de Año Nuevo.

Durante la mañanera de hoy desde Palacio Nacional, la mandataria informó que las conferencias se reanudarán hasta el viernes 2 de enero de 2026.

"Por el fin de año, no habrá mañanera el 31 ni el 1 de enero; regresamos el viernes 2", declaró Sheinbaum.

Esta suspensión se suma a las pausas ya anunciadas previamente para días festivos, como el 25 y 26 de diciembre, y el 1 y 2 de enero en algunos calendarios iniciales, aunque la conferencia se mantuvo hoy 30 de diciembre y el lunes 29.

