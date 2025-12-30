Sheinbaum suspende conferencias mañaneras por celebraciones de fin de año

La presidenta convivió con reporteros de la fuente al terminar la conferencia de este martes. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no habrá conferencia de prensa "mañanera" el 31 de diciembre de 2025 ni el 1 de enero de 2026, debido a las festividades de Año Nuevo.

Durante la mañanera de hoy desde Palacio Nacional, la mandataria informó que las conferencias se reanudarán hasta el viernes 2 de enero de 2026.

"Por el fin de año, no habrá mañanera el 31 ni el 1 de enero; regresamos el viernes 2", declaró Sheinbaum.

Esta suspensión se suma a las pausas ya anunciadas previamente para días festivos, como el 25 y 26 de diciembre, y el 1 y 2 de enero en algunos calendarios iniciales, aunque la conferencia se mantuvo hoy 30 de diciembre y el lunes 29.