Vinculan a proceso al suegro y cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Fuerzas federales detuvieron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, “El 7”, cuñado y presunto operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a Mario Lindoro Elenes, El Niño, suegro . Foto: Gabinete de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Mario Lindoro Elenes, suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar –líder de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa–, y a Mario Alfredo Lindoro Navidad, su cuñado, por delitos graves relacionados con drogas, armas y lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, durante una audiencia celebrada este martes, el Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes para imputar a los detenidos.

Mario Lindoro Elenes, de 69 años y alias "El Niño", enfrenta cargos por posesión de metanfetamina, armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años y conocido como "El 7", fue acusado de los mismos delitos, con el agregado de posesión de fentanilo.

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para ambos y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, lo que asegura su reclusión en el penal federal de Almoloya de Juárez mientras avanza el proceso.

Los implicados fueron detenidos el 22 de diciembre en operativos simultáneos en Zapopan, Jalisco, un bastión operativo del Cártel de Sinaloa.

La vinculación de Lindoro Elenes y Lindoro Navidad se enmarca en un panorama de escalada en la violencia en Sinaloa y Jalisco, donde disputas territoriales han dejado miles de víctimas.

El Cártel de Sinaloa, fundado en la década de 1980 y consolidado bajo el liderazgo de "El Chapo", es una de las organizaciones delictivas más influyentes del mundo, con tentáculos en el tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y, recientemente, fentanilo. Tras la captura y extradición de Guzmán Loera en 2017, el cártel se fragmentó en facciones, siendo "Los Chapitos" –liderados por Iván Archivaldo y sus hermanos– una de las más dominantes y violentas.