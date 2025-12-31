Alberto Prieto Valencia: lo que se sabe del asesinato del empresario que viajaba en un Lamborghini

La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación por el homicidio de Alberto Prieto Valencia en Jalisco.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga el asesinato de Alberto Prieto Valencia, empresario identificado como comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara, quien murió tras un ataque armado registrado la mañana del 29 de diciembre de 2025 mientras viajaba en un Lamborghini en la zona limítrofe entre los municipios de Zapopan y Guadalajara.

El ataque ocurrió sobre avenida Topacio, en el entorno de la colonia Santa Eduwiges, donde un grupo armado interceptó el vehículo en el que se trasladaba Prieto Valencia acompañado por escoltas y familiares, de acuerdo con información difundida por autoridades estatales y reportes periodísticos.

Noticias Relacionadas Comando de 30 sicarios y 200 disparos: Los detalles tras el ataque a empresario en Jalisco

Cómo ocurrió el ataque armado en Zapopan

Según los reportes disponibles, personas armadas dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo, lo que derivó en una agresión directa en plena vía pública. En el lugar se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones policiales municipales, estatales y servicios de emergencia.

El saldo preliminar confirmado por la autoridad fue de tres personas muertas y al menos cuatro lesionadas por impactos de bala. Entre las víctimas mortales se encuentra Alberto Prieto Valencia, así como una mujer identificada en reportes como su hija y uno de sus escoltas. Los lesionados fueron trasladados a hospitales del área metropolitana para recibir atención médica.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

La Fiscalía de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta la redacción de esta noticia, no se reportan personas detenidas por este caso.

Quién era Alberto Prieto Valencia

Alberto Prieto Valencia era un empresario y comerciante mayorista con operaciones en el Mercado de Abastos de Guadalajara. Se le ubica ubica como bodeguero dedicado a la compra, almacenamiento y distribución de granos, cereales y abarrotes.

Además de sus actividades comerciales, Prieto Valencia participaba en el sector del transporte de carga. Diversas publicaciones lo identificaron como fundador y propietario de la empresa Transportes Odal, dedicada al traslado terrestre de mercancías dentro del estado de Jalisco.

El Lamborghini en el que viajaba el empresario

Prieto Valencia viajaba en un Lamborghini Urus, un vehículo utilitario deportivo de alta gama fabricado por la empresa italiana Lamborghini. El modelo es uno de los más comercializados por la marca a nivel global y se encuentra disponible en México a través de distribuidores autorizados.

El Lamborghini Urus se caracteriza por combinar prestaciones de alto desempeño con características propias de un SUV. En el mercado mexicano, su precio base supera los cinco millones de pesos, sin considerar configuraciones personalizadas ni posibles modificaciones adicionales.

Las autoridades no han informado si el vehículo contaba con blindaje o adaptaciones especiales de seguridad. Sin embargo, imágenes difundidas tras el ataque muestran múltiples impactos de bala en la carrocería y cristales del automóvil, el cual quedó detenido sobre la vía pública después de la agresión.

Peritos de la Fiscalía de Jalisco aseguraron el Lamborghini como parte de las diligencias ministeriales. En el sitio también se recolectaron indicios balísticos que fueron integrados a la carpeta de investigación.