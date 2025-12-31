REGRESO A CLASES
Calendario SEP: Â¿cuÃ¡ndo terminan las vacaciones de invierno y cuÃ¡ndo es el regreso a clases 2026?Si tienes hijas o hijos en educaciÃ³n bÃ¡sica, esta informaciÃ³n es clave. La SEP ya definiÃ³ la fecha oficial del regreso a clases tras las vacaciones de invierno.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” A unas horas de concluir 2025, la SecretarÃa de EducaciÃ³n PÃºblica (SEP) mantiene vigente la ampliaciÃ³n del periodo vacacional de fin de 2025 para estudiantes de educaciÃ³n bÃ¡sica, de acuerdo con el calendario escolar oficial correspondiente al ciclo 2025-2026.
El ajuste aplica para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas pÃºblicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Las fechas se encuentran establecidas en el calendario escolar difundido por la autoridad educativa federal, documento que regula los dÃas efectivos de clase y los periodos de descanso en todo el paÃs.
Vacaciones de invierno en curso al cierre de 2025
El calendario oficial seÃ±ala que el Ãºltimo dÃa de clases previo al receso fue el viernes 19 de diciembre de 2025, mientras que el periodo vacacional iniciÃ³ formalmente el lunes 22 de diciembre. Desde esa fecha, los planteles de educaciÃ³n bÃ¡sica suspendieron actividades acadÃ©micas para estudiantes con motivo del descanso de invierno.
Al 31 de diciembre, el periodo vacacional continÃºa y se extenderÃ¡ durante los primeros dÃas de enero de 2026, incluyendo las celebraciones de AÃ±o Nuevo y DÃa de Reyes, conforme a lo establecido por la SEP.
Regreso a clases se realizarÃ¡ hasta el 12 de enero de 2026
De acuerdo con el mismo calendario, el regreso a clases para el alumnado estÃ¡ programado para el lunes 12 de enero de 2026, lo que implica que las actividades escolares no se reanudarÃ¡n durante la primera semana completa del aÃ±o.
Antes de esa fecha, la SEP programÃ³ talleres intensivos dirigidos al personal docente y directivo, los cuales se llevarÃ¡n a cabo sin la presencia de estudiantes. Estas actividades forman parte de los procesos administrativos y acadÃ©micos previos al reinicio de clases.
Fechas clave de las vacaciones de invierno
- 19 de diciembre de 2025: Ãºltimo dÃa de clases
- 22 de diciembre de 2025: inicio del periodo vacacional
- 7 al 9 de enero de 2026: talleres intensivos para docentes
- 12 de enero de 2026: regreso a clases para estudiantes
AplicaciÃ³n obligatoria del calendario SEP
El calendario escolar 2025-2026 es de cumplimiento obligatorio para todos los planteles de educaciÃ³n bÃ¡sica del paÃs, salvo modificaciones autorizadas por la propia autoridad educativa en casos especÃficos. La SEP indicÃ³ que la distribuciÃ³n de fechas permite cumplir con el nÃºmero de dÃas efectivos de clase establecido en la normativa vigente.