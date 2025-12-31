Calendario SEP: Â¿cuÃ¡ndo terminan las vacaciones de invierno y cuÃ¡ndo es el regreso a clases 2026?

La SEP confirmÃ³ cuÃ¡ndo se reanudan las clases para estudiantes de educaciÃ³n bÃ¡sica en 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” A unas horas de concluir 2025, la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n PÃºblica (SEP) mantiene vigente la ampliaciÃ³n del periodo vacacional de fin de 2025 para estudiantes de educaciÃ³n bÃ¡sica, de acuerdo con el calendario escolar oficial correspondiente al ciclo 2025-2026.

El ajuste aplica para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas pÃºblicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Las fechas se encuentran establecidas en el calendario escolar difundido por la autoridad educativa federal, documento que regula los dÃ­as efectivos de clase y los periodos de descanso en todo el paÃ­s.

Vacaciones de invierno en curso al cierre de 2025

El calendario oficial seÃ±ala que el Ãºltimo dÃ­a de clases previo al receso fue el viernes 19 de diciembre de 2025, mientras que el periodo vacacional iniciÃ³ formalmente el lunes 22 de diciembre. Desde esa fecha, los planteles de educaciÃ³n bÃ¡sica suspendieron actividades acadÃ©micas para estudiantes con motivo del descanso de invierno.

Al 31 de diciembre, el periodo vacacional continÃºa y se extenderÃ¡ durante los primeros dÃ­as de enero de 2026, incluyendo las celebraciones de AÃ±o Nuevo y DÃ­a de Reyes, conforme a lo establecido por la SEP.

Regreso a clases se realizarÃ¡ hasta el 12 de enero de 2026

De acuerdo con el mismo calendario, el regreso a clases para el alumnado estÃ¡ programado para el lunes 12 de enero de 2026, lo que implica que las actividades escolares no se reanudarÃ¡n durante la primera semana completa del aÃ±o.

Antes de esa fecha, la SEP programÃ³ talleres intensivos dirigidos al personal docente y directivo, los cuales se llevarÃ¡n a cabo sin la presencia de estudiantes. Estas actividades forman parte de los procesos administrativos y acadÃ©micos previos al reinicio de clases.

Fechas clave de las vacaciones de invierno

19 de diciembre de 2025: Ãºltimo dÃ­a de clases

22 de diciembre de 2025: inicio del periodo vacacional

7 al 9 de enero de 2026: talleres intensivos para docentes

12 de enero de 2026: regreso a clases para estudiantes

AplicaciÃ³n obligatoria del calendario SEP

El calendario escolar 2025-2026 es de cumplimiento obligatorio para todos los planteles de educaciÃ³n bÃ¡sica del paÃ­s, salvo modificaciones autorizadas por la propia autoridad educativa en casos especÃ­ficos. La SEP indicÃ³ que la distribuciÃ³n de fechas permite cumplir con el nÃºmero de dÃ­as efectivos de clase establecido en la normativa vigente.