Detienen a adulta mayor en penal de Atlacholoaya por presunto intento de ingresar celulares

Centro de Reinserción Social "Morelos", ubicado en el poblado de Atlacholoaya. Foto: Margarito Pérez Retana / Procesofoto / Mor.

MORELOS (apro) .- Una mujer de la tercera edad fue detenida al presuntamente intentar ingresar dos teléfonos celulares al Centro de Reinserción Social Varonil Morelos, penal de alta seguridad, informaron autoridades.

Tras el anuncio, colectivos feministas pidieron a la Fiscalía investigar el caso con perspectiva de género, al señalar que en este tipo de hechos mujeres pueden ser amenazadas o coaccionadas por familiares o grupos delincuenciales.

De acuerdo con el boletín informativo difundido por autoridades estatales, el aseguramiento se registró durante un operativo de revisión realizado el 27 de diciembre en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Varonil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, como parte de las acciones coordinadas por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

El hallazgo ocurrió durante el horario de visita familiar, en el marco de una inspección de rutina realizada por personal de custodia penitenciaria, como parte de los operativos interinstitucionales que se llevan a cabo de manera permanente en los centros penitenciarios de la entidad.

En el comunicado oficial, la persona visitante fue identificada como María Elena “N”, nombre bajo el cual fue presentada en la información institucional. Los dos teléfonos celulares asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos para el seguimiento legal correspondiente, conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

De manera conjunta con la difusión del boletín, la autoridad hizo pública una fotografía de la mujer detenida, en la que únicamente se cubren los ojos con una delgada franja negra; la imagen circuló como parte de la información institucional relacionada con el caso.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de los operativos interinstitucionales que se realizan de forma permanente, con la participación de corporaciones estatales y federales, y con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El objetivo de estos operativos es prevenir la introducción de objetos no permitidos y reforzar las medidas de seguridad en los centros de reinserción social de la entidad.

Piden investigación con enfoque de género

Tras la difusión del caso, organizaciones civiles y activistas exigieron a la Fiscalía y a las autoridades involucradas que la detención sea investigada con perspectiva de género. Señalaron que el boletín oficial presenta a la mujer únicamente como presunta responsable, sin analizar el contexto en el que pudo haberse desarrollado el hecho.

Adriana Mujica Murias, integrante de la colectiva Género 33, señaló: “Hay muchas mujeres que de alguna manera se ven obligadas, y obligadas quiere decir bajo amenazas graves, para ayudar a hombres privados de la libertad o a hombres delincuentes”.

La activista advirtió que las investigaciones deben ser integrales: “Se tienen que hacer las investigaciones de punta a punta, con perspectiva de género, para ver cuál es la circunstancia que esa mujer está viviendo”.

Cuestionó la efectividad de los sistemas de inhibición de señal en los penales del estado: “Si eso funcionara, aunque metas 28 mil celulares no tendrías señal, no tendrías manera de hacer llamadas ni de conectarte a internet al exterior”.

Sobre el manejo de la información oficial, Mujica Murias insistió: “Desde que se hace una detención, tienes que cuidar el lenguaje que utilizas en un boletín de prensa. No solo se les criminaliza, también se les expone públicamente”.

Advirtió además sobre los riesgos de difundir datos personales o referencias a familiares: “Esto puede poner en riesgo a mujeres que podrían ser víctimas de amenazas. Hay que garantizar su seguridad y privacidad”.

Finalmente, reiteró el llamado a la Fiscalía: “Que haya justicia, lo que tenga que ser, y que sea conforme a derecho, con perspectiva de género. No podemos permitir que la criminalización o la revictimización sean parte de los procesos”.