En mensaje de Año Nuevo, Sheinbaum desea “amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de fin de año en el que deseó salud, bienestar y amor al prójimo y a la patria; seguirá, dijo, dedicándose “al bien de todos los mexicanos”.

“Quiero desearle todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a los que estamos en México, en nuestro territorio y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos o en cualquier otro país”, dijo en un mensaje publicado en redes sociales.

Llamó a todos a “que la pasen muy cerca de las familias, son momento de reflexión. Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año”.

Deseó “a todas y a todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México. Todo todo lo mejor”.

En su cargo, dijo, este 2026 “me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos. Que viva México y que vivan todas y todos ustedes. Feliz año”.