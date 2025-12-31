Fraudes bancarios incorporan el MTU en llamadas para engañar a usuarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades financieras y organismos de protección al usuario han advertido sobre llamadas telefónicas fraudulentas en las que estafadores utilizan el MTU como argumento para obtener datos bancarios. La práctica forma parte de esquemas de fraude digital en los que los delincuentes se hacen pasar por personal de instituciones financieras para engañar a los usuarios.

La CONDUSEF ha reiterado en sus alertas públicas que los bancos no realizan llamadas para solicitar información confidencial ni para efectuar supuestos ajustes técnicos en las cuentas, advertencia que aplica a llamadas que mencionan el MTU como pretexto para evitar bloqueos o rechazos de operaciones.

El uso del MTU como argumento en el engaño

El MTU, siglas de Maximum Transmission Unit, es un parámetro técnico relacionado con la transmisión de datos en redes. Sin embargo, en estos fraudes, los estafadores utilizan el término para dar apariencia de legitimidad a la llamada. De acuerdo con las advertencias oficiales, los delincuentes informan a las víctimas sobre un supuesto problema con su cuenta y aseguran que es necesario “actualizar” o “modificar” el MTU para continuar usando los servicios bancarios.

Durante la llamada, solicitan datos como números de tarjeta, contraseñas, NIP o códigos de verificación enviados por mensaje. Las autoridades han señalado que esta información permite a los delincuentes realizar cargos no reconocidos o transferencias sin autorización.

Advertencias de autoridades financieras

La CONDUSEF ha difundido de manera constante que ninguna institución financiera pide información sensible por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto, y ha exhortado a los usuarios a desconfiar de cualquier contacto que solicite datos personales bajo argumentos técnicos.

En el ámbito regulatorio, la CNBV ha establecido lineamientos para que las instituciones financieras refuercen la comunicación con sus clientes sobre prácticas de seguridad y prevención de fraudes, incluyendo la advertencia de que los bancos no realizan este tipo de llamadas.

A nivel internacional, la FBI, a través de su Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3), ha alertado sobre el incremento de fraudes por suplantación de identidad y toma de control de cuentas, esquemas en los que los delincuentes contactan directamente a las víctimas para obtener credenciales bancarias.

Cómo operan las llamadas fraudulentas

De acuerdo con la información difundida por autoridades y organismos de protección al consumidor, los estafadores suelen contar con datos básicos de las víctimas, como nombre o banco con el que operan, lo que incrementa la credibilidad del engaño. En algunos casos, utilizan números telefónicos que aparentan ser oficiales o técnicas para ocultar el origen real de la llamada.

El argumento del MTU se suma a otros tipos de estafa recurrentes, como supuestos cargos no reconocidos, bloqueos de cuenta o actualizaciones de seguridad. Las autoridades han señalado que el objetivo de los delincuentes es generar urgencia para que la víctima proporcione la información solicitada sin verificar la autenticidad del contacto.

Recomendaciones oficiales para los usuarios

La CONDUSEF ha recomendado colgar inmediatamente ante cualquier llamada en la que se soliciten datos confidenciales y contactar directamente al banco a través de los canales oficiales. También ha sugerido activar alertas de movimientos, revisar de forma periódica los estados de cuenta y reportar de inmediato cualquier operación no reconocida.

Las autoridades financieras han pedido a los usuarios reportar estos intentos de fraude para contribuir a la detección de patrones y a la difusión de alertas preventivas.

Las advertencias sobre llamadas falsas relacionadas con el MTU se enmarcan en un contexto de incremento de fraudes digitales y de suplantación de identidad, tanto en México como en otros países. Organismos oficiales han señalado que los delincuentes adaptan su discurso a conceptos técnicos o regulatorios recientes para ganar la confianza de las víctimas.

Las autoridades han reiterado que la información oficial sobre cuentas y servicios bancarios debe consultarse únicamente en sucursales, aplicaciones o plataformas oficiales, y no a través de llamadas no solicitadas.