Morelenses migran a Tijuana, Querétaro y Quintana Roo en busca de empleo: Morelos Rinde Cuentas

MORELOS (apro).- Las y los morelenses, así como residentes de esta entidad, se mudan principalmente a Baja California, específicamente a Tijuana; a Querétaro, sobre todo a la capital del estado; y en tercer lugar a Quintana Roo, concretamente a Cancún y Playa del Carmen, motivados por la búsqueda de oportunidades de trabajo, reveló un estudio del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.

El análisis se basa en los cambios de domicilio registrados en la credencial para votar, lo que permite observar la movilidad real de la población en distintos periodos. Al respecto, Roberto Salinas, director del centro, explicó que el estudio se construyó a partir de información oficial.

“Este ejercicio se realizó considerando información proporcionada y generada por el INEGI, lo que nos permite identificar patrones de movilidad a partir de los cambios de credencial electoral”, señaló.

De acuerdo con los datos, Querétaro se mantiene como uno de los principales destinos de las y los morelenses. En los últimos diez años, cinco mil 670 personas cambiaron su credencial electoral para registrarse en esa entidad, mientras que solo 934 realizaron el movimiento inverso, lo que representa un saldo negativo de tres mil 736 personas para Morelos.

“La mayoría de estos cambios están asociados a la búsqueda de empleo y mejores condiciones laborales”, puntualizó Salinas.

Baja California, particularmente Tijuana, concentra el mayor número de salidas. La condición fronteriza de esta ciudad y su dinámica económica podrían influir en la decisión de quienes buscan nuevas oportunidades laborales o mayores ingresos.

En tercer lugar se encuentra Quintana Roo, donde Cancún y Playa del Carmen destacan como destinos recurrentes. Estas ciudades mantienen una alta demanda laboral, principalmente en los sectores turístico y de servicios, lo que las convierte en polos de atracción para la población morelense.

Como parte adicional del estudio, Morelos Rinde Cuentas analizó el comportamiento a nivel municipal, identificando los municipios con mayor movimiento de personas, tanto de salida como de llegada. En este apartado, Tijuana encabeza la lista de los municipios a los que se trasladan más personas desde Morelos. En el periodo analizado, once mil 833 personas cambiaron su domicilio electoral hacia ese municipio, mientras que cuatro mil 146 realizaron el movimiento inverso, lo que representa una diferencia de siete mil 687 personas.

A Tijuana le siguen Querétaro; Benito Juárez, en Quintana Roo, junto con Playa del Carmen; así como El Marqués, en Querétaro. Posteriormente aparecen Los Cabos, Mérida y Puebla, como municipios a los que se han ido más personas de las que han llegado a Morelos, de acuerdo con los registros analizados.

En el caso contrario, los municipios de donde proviene un mayor número de personas hacia Morelos se concentran en Guerrero, la Ciudad de México y el Estado de México. Destaca Taxco de Alarcón, en Guerrero, de donde llegaron tres mil 475 personas y salieron mil 703, lo que deja una diferencia positiva de mil 777 personas a favor de Morelos.

No obstante, el mayor volumen de movilidad se registra con la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, desde donde llegaron seis mil 616 personas a Morelos, mientras que cinco mil 537 realizaron el movimiento contrario, con una diferencia de mil 679 personas. También destacan Tlalpan y Coyoacán, así como municipios de Guerrero como Iguala y Acapulco, como puntos relevantes de origen.

Salinas subrayó que el análisis municipal permite entender con mayor precisión la dinámica poblacional del estado.

“Observar no solo los estados, sino los municipios específicos de origen y destino, nos ayuda a comprender mejor los factores económicos y sociales que influyen en la movilidad de la población”, concluyó.